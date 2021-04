Mercato OM : Retournement de situation dans le dossier Milik ?

C’est le gros coup de Pablo Longoria lors du dernier mercato hivernal. Arek Milik s’est engagé avec l’OM dans le cadre d’un prêt d’un an et demi avec un transfert quasiment automatique. Cependant, son départ vers la Juve est annoncé depuis plusieurs semaines, à moins que…

Cela fait un bon moment que la presse italienne affirme qu’Arek Milik devrait faire son retour en Italie cet été. La Juventus aurait même accord pour un montant qui varie entre 12 et 15M€ selon le médias. Une information que l’Equipe a d’ailleurs confirmée avec des chiffres plus ou moins différents. Même si cela est interdit en France, l’attaquant aurait un accord avec avec Pablo Longoria pour un départ cet été d’autant que l’OM ne sera pas qualifié pour la Ligue des Champion. Son chemin semblait tout tracé vers un retour en Serie A et plus précisément à La Juventus. Sauf que le club italien pourrait faire un autre choix…

Plutôt Morata, Scamacca ou Kean que Milik ?

Juventus are set to step up their bid to re-sign Moise Kean from Everton – according to Tuttosport. pic.twitter.com/hC6m40twjj — Football News (@Footbal27925194) April 11, 2021

En effet, selon le site italien TMW, La Juventus pourrait miser sur d’autres profils en attaque. Premièrement, Alvaro Morata, qui est prêté cette saison par l’Atlético Madrid, pourrait prolonger son bail à Turin. De plus, le club italien aurait deux autres pistes, deux attaquants plus jeunes. Le premier serait Gianluca Scamacca, prêté au Genoa par Sassuolo, mais aussi Moise Kean, actuellement prêté par Everton au PSG dixit Tuttosport. Pour rappel, le nom d’Icardi a également été évoqué dans la presse italienne depuis plusieurs semaines. A suivre…