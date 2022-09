Mercato OM : Retournement de situation… Leeds fait une meilleur offre, Dieng hésite !

Bamba Dieng, qui est poussé vers la sortie par ses dirigeants, était envoyé à Lorient mais l’arrivée de Leeds pourrait tout changer. D’autant que le joueur n’a rien décidé !

À quelques heures de la fin du mercato, Bamba Dieng ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Malgré un départ qui semblait acquis pour Lorient, Leeds serait entré dans la danse.

Offre supérieur de Leeds (10M€ + pourcentage) mais Dieng n’a pas tranché

Selon Alexandre Jacquin, journaliste pour la Provence, la décision définitive n’est pa encore prise. Bamba Dieng serait toujours hésitant et aurait donné sa préférence pour un prêt à Lorient. « Bamba Dieng est toujours en phase de réflexion à cette heure. Il aurait préféré être prêté à Lorient et non pas transféré définitivement. Quant à Leeds, le joueur et son entourage n’ont pas encore été contactés directement à ce sujet. Ils vont réfléchir. (…) L’offre de Leeds pour Dieng est d’environ 10 millions d’euros + % à la revente ou à la plus-value. »

Bamba #Dieng est toujours en phase de réflexion à cette heure. Il aurait préféré être prêté à #Lorient et non pas transféré définitivement. Quant à #Leeds, le joueur et son entourage n’ont pas encore été contactés directement à ce sujet. Ils vont réfléchir.#MercatOM #OM — Alexandre Jacquin (@AJac13) September 1, 2022



À LIRE AUSSI : Mercato OM : « Griezmann, tu prends ton téléphone, tu appelles Pablo Longoria et tu lui dis je vais faire des efforts financiers »

À LIRE AUSSI : OM – Clermont : Le gros coup de nerfs de cette recrue, resté sur le banc

Si Dieng est encore là dans 15 jours, il jouera – Kemmler

Dans Débat Foot Marseille, le rappeur marseillais Kemmler est revenu sur la situation compliquée que traverse Bamba Dieng à l’OM. Il estime que l’international Sénégalais jouera s’il reste jusqu’a la fin du mercato.

« Il reste 15 jours avant la fin du mercato. Si au terme de ces 15 jours, Bamba Dieng est encore à l’OM, il sera titulaire. C’est une situation qui est très politisée. On sait qu’il y a des problèmes entre l’OM et Diambars mais ça n’explique pas tout. À Marseille, on veut comprendre chaque situation et là dans ce cas précis, on aimerait comprendre ce qui se passe entre Dieng et la direction. Je pense qu’une situation comme ça dans un autre club, cela fait forcément beaucoup moins de bruit. On se doit de comprendre pourquoi un joueur aussi fort n’est pas sur le terrain. Le problème avec Dieng aujourd’hui est plus extra sportif qu’autre. chose. Je comprend que Pablo Longoria ne veuille pas mêler les supporters à tout ça. Quoi qu’il arrive le mercato ferme dans deux semaines. S’ il est encore au club, il doit jouer. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (16/08/2022)