OM – Clermont : Le gros coup de nerfs de cette recrue, resté sur le banc

Luis Suarez est resté sur le banc de touche lors de la victoire de l’OM contre Clermont ce dimanche (1-0). Lorsqu’il a appris que son entraîneur ne comptait pas le faire rentrer, l’attaquant Colombien a piqué une grosse colère.

Encore une fois remplaçant lors de la victoire de l’Olympique de Marseille contre Clermont ce dimanche (1-0), Luis Suarez pensait rentrer en fin de match, mais son entraîneur s’est ravisé et a préféré faire rentrer un défenseur en raison de la pression mise par les Auvergnats. Et ça n’a visiblement pas du tout plu au buteur Colombien de l’OM, qui a piqué une grosse colère sur le banc des remplaçants de l’OM en toute fin de match. Juste avant qu’Alexis Sanchez ne loupe son penalty, l’ancien buteur de Grenade a appris qu’il ne jouerait pas. Il a alors jeté violemment une bouteille au sol, tout en laissant éclater sa colère dans des mots sans doute pas très doux. Son capitaine, Dimitri Payet a alors tenté de le calmer avec un petit geste amical sur la cuisse.

Cantonné au banc des remplaçants depuis le début de la saison, d’abord au profit d’Arkadiusz Milik, puis maintenant à celui d’Alexis Sanchez, Luis Suarez doit se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe. Lors de la première journée, il avait inscrit un doublé moins de 30 minutes après son entrée en jeu. Il n’a depuis plus trouvé le chemin des filets, ce qui explique en partie la frustration entrevue ce mercredi au Stade Vélodrome.

Resté sur la banc de touche ce mercredi lors de la 5ème journée de championnat contre Clermont, Luis Suarez n’est pas le premier choix dans l’esprit d’Igor Tudor. Dans Débat Foot Marseille, Benjamin Courmes est revenu sur l’investissement réalisé par les dirigeants marseillais pour recruter le buteur Colombien. Il s’est notamment inquiété du prix de son transfert et de son rendement pour la saison à venir.

« Le mercato là, t’as quand même était actif et pour l’instant t’as pas fait rentrer d’argent frais dans les caisses. Donc pour ça, il y a eu l’aval de McCourt. Pour Luis Suarez, on parle de 10 millions d’euros, avec Clauss, t’as déjà sorti quasiment 20 millions, même si c’est étalé avec les bonus etc. Mais t’as déjà investi un petit peu, moi j’étais très surpris que l’OM mette autant sur Luis Suarez, le nom il est sorti comme ça du jour au lendemain, t’apprends que t’as lâché 10 millions. Tout le monde a cru que c’était l’autre Luis Suarez, y a quelqu’un qui a mis un truc sur Twitter je crois que c’est Planète OM, qui disait « d’abord j’ai cru que c’était son homonyme après j’ai cru que c’était un fake », que c’était pas le vrai compte OM officiel qui annoncé la recrue. » Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille (25/07/2022)