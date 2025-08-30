Mercato OM : Romano confirme la condition d’un départ de Rabiot

Alors que le mercato touche à sa fin, le cas d’Adrien Rabiot reste au cœur des discussions à l’Olympique de Marseille. Entre sa volonté affichée de rester, les attentes du club et les rumeurs persistantes de départ, l’international français vit une fin d’été sous haute tension.

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, la direction olympienne a fixé ses conditions : Rabiot ne partira pas en dessous de 15 millions d’euros. Arrivé libre cet été après son passage à la Juventus, le milieu de terrain s’est imposé rapidement dans le système de Roberto De Zerbi, mais les récents incidents autour des déclarations de sa mère-conseillère ont alimenté les spéculations.

A lire aussi : Ligue des Champions : Riolo reste optimiste pour l’OM !

Une fin de mercato sous tension

L’OM a ouvert la porte à un départ si une offre conséquente arrivait sur la table, et souhaite ainsi protéger ses intérêts sportifs et financiers. Après un été marqué par un recrutement ambitieux , Pablo Longoria veut éviter un affaiblissement du milieu de terrain sans compensation.

De Son côté, Roberto De Zerbi a de nouveau évoqué la situation de l’international français à l’occasion de la conférence de presse ce vendredi : «Je lui ai conseillé d’aller au club et de s’excuser après les paroles de son entourage, elles ont été amplifiées, rembobine l’Italien. Cela n’a pas été correct envers le groupe, ses coéquipiers et le club. Ce sont les seuls conseils que je lui ai donnés, je n’ai rien poussé pour mettre des choses l’un contre l’autre. Moi, je dois réagir vis-à-vis de son comportement et uniquement là-dessus, pas de son entourage. Je lui ai donné ce conseil, il ne l’a pas encore suivi. Maintenant, c’est entre lui et le club, ce sera sa décision, ça ne me regarde plus.»

A lire aussi : Mercato OM : Accord avec Zhegrova, Rabiot absent, Aguerd relancé, Ordonez… le temps presse !

Derniers jours décisifs

Reste à savoir si un club étranger tentera un coup de poker avant le 1er septembre à 20h, heure de clôture du mercato en France. Pour l’heure, l’OM est clair : sans offre dépassant les 15 M€, Rabiot restera bien marseillais cette saison.