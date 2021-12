Mercato OM : Rudi Garcia s’immisce dans le dossier Kamara !

Sur le banc de l’Olympique de Marseille entre 2016 et 2019, Rudi Garcia est l’entraîneur qui a lancé Boubacar Kamara. Dans un long entretien avec la Gazzetta dello Sport, il a évoqué la situation contractuelle du joueur.

La situation est loin d’être évidente. Le mercato hivernal ouvrira ses portes demain et l’Olympique de Marseille pourrait perdre certains de ses éléments importants. Parmi eux, Boubacar Kamara qui n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire à l’issue de la saison. Indispensable dans le système de Jorge Sampaoli, le milieu olympien permet d’assurer l’équilibre de l’équipe sur le terrain.

A lire aussi : Mercato OM : Un cador italien prêt à tout pour Kamara !

De son côté, Boubacar Kamara entretient le flou sur son avenir. Pablo Longoria pourrait même se résoudre à le vendre dès cet hiver afin de ne pas le voir partir gratuitement en juin prochain. Parmi les équipes intéressées, on retrouve dernièrement Manchester United et même l’AS Roma.

J’avais vraiment milité pour que Kamara signe son premier contrat professionnel – Rudi Garcia

A lire aussi : Mercato OM : Un nouveau club italien fonce sur Kamara cet hiver?

Dans un long entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia a été interrogé sur le sujet. En effet, l’ancien technicien est également passé par la Roma. Il en a profité pour exprimer son ressenti sur la situation de Boubacar Kamara.