Désireux de recruter Boubacar Kamara lors du mercato hivernal, la Roma réfléchirait à toutes les possibilités et serait même prête à réduire les options d’achat de Pau López et de Cengiz Ünder.

Le mercato hivernal s’apprête à ouvrir ses portes et beaucoup de mouvements semble se préparer du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que son contrat expire à l’issue de la saison, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat et cette situation préoccupe de plus en plus Pablo Longoria. À tel point que le président olympien serait enclin à s’en séparer dès cet hiver pour ne pas le voir partir libre cet été.

Certaines équipes seraient prêtes à sauter sur l’occasion. Dernièrement, on apprenait que Manchester United et Newcastle étaient à l’affût sur le milieu de terrain de l’OM. Les Reds Devils seraient même prêts à inclure Anthony Martial en prêt dans le deal. Par ailleurs, l’AS Roma figure aussi parmi les équipes intéressées par son profil. Le club italien réfléchirait même à des options pour convaincre l’OM.

La Roma prête à réduire les options d’achat de Lopez et Under ?

À en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, la Roma se trouve également dans une situation financière compliquée et chercherait des solutions pour attirer Boubacar Kamara dans ses rangs.

Le média italien croit savoir que les Giallorossi seraient enclins à diminuer les options d’achat de Pau López et de Cengiz Ünder pour les déduire sur un éventuel transfert du milieu de terrain de l’OM vers la Roma. Reste à savoir si cette proposition pourrait donc satisfaire Pablo Longoria.

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

De son côté, Jorge Sampaoli se préparerait à toutes les hypothèses dont celle d’un départ dès cet hiver. Le technicien argentin a même révélé en conférence de presse qu’il cherchait des alternatives pour pallier un éventuel départ.

« Boubacar Kamara c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)