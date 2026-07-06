Mercato OM : Samuel Gigot revient sur l’épisode des lofts et les tensions avec la direction !

Invité à revenir sur son passage à l’Olympique de Marseille, Samuel Gigot s’est exprimé auprès de L’Équipe sur la politique des lofts mise en place durant l’été 2024. L’ancien défenseur olympien explique avoir compris la décision sportive, tout en reconnaissant que la situation est devenue plus compliquée au fil des semaines.

« Pour certains, c’était bien plus compliqué humainement »

Dans un dossier consacré à la fin des lofts à l’OM, L’Équipe a recueilli le témoignage de Samuel Gigot, concerné par cette mise à l’écart à l’été 2024.

Le défenseur précise toutefois que sa situation était différente de celle de certains de ses coéquipiers.

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« Moi je ne l’ai rejoint que la seconde semaine d’août 2024, après un gros mois en soins. Pour les collègues, c’était bien plus compliqué humainement. Mais cela fait partie du jeu. On n’avait pas fait tout ce qu’il fallait sur la saison 2023-2024, on se doit de qualifier l’OM chaque année en Coupe d’Europe. On devait assumer. »

« Medhi et le coach nous avaient prévenus »

Toujours dans L’Équipe, Samuel Gigot explique ne pas avoir été surpris par la décision de la direction.

Selon lui, les joueurs concernés avaient été informés en amont.

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« Medhi et le coach nous ont appelés à l’avance, honnêtement, pour nous prévenir qu’on serait avec la Pro 2. »

L’ancien Marseillais estime en revanche que les difficultés sont apparues avec le temps, à mesure que la situation se prolongeait.

Une réunion avec Pablo Longoria pour apaiser les tensions

Samuel Gigot révèle également qu’une réunion s’est tenue avec la direction à la fin du mois d’août 2024 afin de clarifier plusieurs points.

« Il y a beaucoup de on-dit. Fin août 2024, une réunion avec la direction a permis de tout mettre au clair. Il y a eu des choses fausses racontées, d’autres que je n’ai pas appréciées. Il faut communiquer plutôt que de s’envoyer des petites piques par différents canaux. J’ai pu exprimer en face-à-face, avec Pablo Longoria, après on se serre la main, comme des hommes, et on peut partir correctement. »

Les déclarations de Samuel Gigot interviennent alors que l’OM s’apprête à tourner la page de cette politique.

Selon L’Équipe, Bruno Genesio et Grégory Lorenzi ont choisi de ne pas mettre en place de loft pour la reprise de la saison 2026-2027. À l’exception des joueurs encore engagés en Coupe du monde, l’ensemble du groupe professionnel est attendu ce lundi à la Commanderie.