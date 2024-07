Mercato OM : Tout a changé pour ce joueur depuis la venue de De Zerbi !

Roberto De Zerbi est le nouveau coach de l’OM depuis quelques semaines. Son arrivée a rebattu quelques cartes, notamment pour un attaquant.

Fairs Moumbagna, l’un des chouchous de Roberto De Zerbi? C’est en tout cas ce que nous expliquait ces derniers jours La Provence. Dans son édition de ce dimanche, le quotidien local explique qu’il devrait avoir une bonne place dans la hiérarchisation des attaquants la saison prochaine.

« Il se sent bien et profite à fond de cet instant. C’est une chance. Aujourd’hui, il n’y a aucun doute, il veut rester« , aurait expliqué un des proches de l’international camerounais à La Provence. Venu l’hiver dernier, il semble bien déterminé à s’imposer à l’Olympique de Marseille, encore plus avec le départ d’Aubameyang. A voir si les Marseillais vont lui mettre un concurrent dans les pattes !

Des joueurs complémentaires en attaque?

A lire aussi : Mercato : L’OM a grillé un énorme club espagnol pour Hojbjerg !

Mathieu Grégoire, journaliste pour l’Equipe, était l’invité de notre émission Foot Débat Marseille. Il s’est exprimé sur les conséquences sportive de la venue de Mason Greenwood et les conséquences en attaque. Considéré comme un immense talent, le joueur deviendra sûrement le joueur le plus en vu de l’équipe.

« Avec l’arrivé de Greenwood, je pense que ça sera le leader d’attaque, déclare Mathieu Grégoire. Quand on regarde les autres pistes offensives explorées comme Hwang, qui est bon, mais qui est plus un joueur d’équipe, pas forcément un pur finisseur. Même s’il a sur performé en début de saison dernière, mais il reste intéressant pour l’organisation de ton équipe. Nkethia est dans le même registre, en termes d’apport statistique. Ce n’est pas un joueur qui est dans les standards d’un avant-centre très prolifique, même si l’on verra, s’il vient, avec son temps de jeu. »

» Greenwood, il y en a peu qui ont son statut dans le foot pro «

A lire aussi : OM : Greenwood précise son meilleur poste, mais…

Des coéquipiers qui viendront compléter l’attaque. « Ensuite tu as la piste Carboni, Adingra et Sanchez qui sont aussi intéressantes. Même si le Chilien va commencer à faire son âge quand même, donc clairement Greenwood sera ton joueur phare en attaque je pense. Sauf surprise évidemment. Quand tu regardes avec toutes les personnes aussi qu’il y a dans le loft marseillais et déjà dans l’effectif, malgré son très jeune âge, il y en a peu qui ont son statut dans le monde pro. »