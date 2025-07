Mercato OM : Trois premières recrues pour 2M€ !

L’Olympique de Marseille a lancé son mercato estival avec trois renforts, dont deux ont déjà été officialisés. Le club phocéen mise sur la jeunesse et l’expérience pour renforcer son effectif, tout en gardant une certaine maîtrise budgétaire. À ce jour, trois recrues ont rejoint ou s’apprêtent à rejoindre l’OM pour un coût total de 2 millions d’euros… en apparence.

Les deux premières arrivées ont été annoncées par le club : Angel Gomes, en provenance du LOSC, et CJ Egan-Riley, défenseur de Burnley. Les deux jeunes Anglais arrivent libres, leurs contrats respectifs ayant pris fin avec leurs anciens clubs. Angel Gomes (23 ans), milieu offensif formé à Manchester United, s’est imposé comme l’un des cadres de Lille ces dernières saisons, grâce à sa polyvalence et sa vision du jeu. De son côté, CJ Egan-Riley (21 ans), défenseur central ou latéral formé à Manchester City, n’a pas encore confirmé au plus haut niveau, mais représente un pari sur l’avenir pour le club marseillais.

Gomes et Egan-Riley libres, Medina en prêt payant !

La troisième recrue, non encore officialisée, mais largement relayée par les principaux médias sportifs, est Facundo Medina, défenseur argentin du RC Lens. Selon les informations de Foot Mercato, l’OM va obtenir le joueur en prêt payant à hauteur de 2 millions d’euros, avec une obligation d’achat de 18 millions d’euros. Des bonus facilement atteignables pourraient porter l’opération à 22 millions d’euros. Toutefois, cette dépense est étalée sur plusieurs saisons, ce qui permet à l’OM de préserver sa flexibilité financière à court terme.



Ce début de mercato confirme la volonté du club de reconstruire intelligemment sous la direction de Roberto De Zerbi, en ciblant des joueurs jeunes, à fort potentiel ou à valeur marchande certaine. Reste désormais à voir si ces premières recrues seront les fondations d’un effectif compétitif pour la saison à venir.