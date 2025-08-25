Mercato OM : un accord de prolongation avec Adrien Rabiot avait été trouvé !

Le feuilleton Adrien Rabiot continue d’agiter l’Olympique de Marseille. Alors que le milieu de terrain semblait plus que jamais sur le départ après son altercation avec Jonathan Rowe, L’Équipe révèle ce lundi matin qu’un accord avait en réalité été trouvé entre le clan Rabiot et la direction phocéenne pour une prolongation de contrat.

Une prolongation jusqu’en 2027

D’après le quotidien, les discussions entre Pablo Longoria, Medhi Benatia et l’entourage du joueur avaient abouti à un accord de principe plus tôt cet été. Celui-ci prévoyait une prolongation d’un an, jusqu’en 2027, assortie d’une clause tacite permettant à Rabiot de quitter Marseille dès l’été prochain en cas d’offre convaincante. Un compromis qui satisfaisait les deux parties et qui traduisait la volonté commune de poursuivre l’aventure olympienne.

Un vestiaire et un coach favorables à son retour

Malgré la polémique et la « guerre médiatique » entre les dirigeants marseillais et Véronique Rabiot, mère et agent du joueur, Adrien Rabiot conserve une solide cote de popularité au sein du vestiaire. Ses coéquipiers espèrent un retour rapide dans le groupe. Samedi, Roberto De Zerbi a d’ailleurs jeté un pavé dans la mare en ouvrant publiquement la porte à une réintégration du milieu de 30 ans. Une déclaration qui a surpris en interne, mais qui témoigne de l’estime que le coach italien lui porte.

Et maintenant ?

Pour autant, le dossier est encore loin d’une issue positive. Toujours selon L’Équipe, les contacts sont aujourd’hui rompus entre le clan Rabiot et Medhi Benatia. Si l’accord de prolongation prouve qu’un terrain d’entente était possible il y a encore quelques semaines, les tensions provoquées par l’altercation avec Rowe et les déclarations publiques des différentes parties compliquent désormais toute réconciliation.

Rabiot, qui se disait heureux à Marseille et peu séduit par les offres reçues jusqu’à présent, reste malgré tout dans l’incertitude à huit jours de la fin du mercato. Si aucune solution n’est trouvée, l’international français pourrait bien rester à l’OM en septembre… mais dans un contexte fragilisé, où les cicatrices de cette affaire sont encore loin d’être refermées.