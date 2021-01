Mercato OM : Un autre club anglais veut Sanson et propose un milieu argentin en échange !

Morgan Sanson serait dans les petits papiers d’Aston Villa pour ce mercato hivernal. The Sun nous informe ce samedi soir que West Ham est également sur le coup !

Ce samedi, Téléfoot nous informait que Morgan Sanson était dans le short list d’un club anglais dont l’identité n’avait pas fuité. Julien Maynard, journaliste pour TF1 affirmait plus tard dans la journée qu’il s’agissait d’Aston Villa.

La presse anglaise évoquait ensuite une offre de 25 millions d’euros pour le milieu de terrain français… André Villas-Boas n’a d’ailleurs pas fermé la porte à un départ de son numéro 8 en conférence de presse après la défaite face à Nîmes.

The Sun nous informe ce samedi soir que West Ham suit également le dossier Morgan Sanson de près. Les Hammers envisageraient même de proposer un échange à Pablo Longoria, le directeur sportif de l’OM. Manuel Lanzini, milieu de terrain offensif argentin pourrait être dans le deal.

Peu probable en revanche que les Marseillais acceptent cette transaction… La direction de l’OM préfèrerait sûrement récupérer quelques millions de la vente de Morgan Sanson après l’avoir acheté 9 millions d’euros à Montpellier en 2017.

West Ham want £25m-rated Sanson in swap deal with Marseille involving Lanzini https://t.co/s1rtlZsYuM

— Sun Sport (@SunSport) January 17, 2021