Mercato : L’OM lui avait proposé un salaire multiplié par 5… (cela n’a pas été suffisant !)

L’Olympique de Marseille a nommé officiellement Grégory Lorenzi comme nouveau directeur sportif. Un profil qui répond à la volonté du club de viser la stabilité et le calme. Mais d’autres pistes ont été explorées avant son arrivée. L’ OM s’est notamment penché sur Jean-Louis Leca qui a refusé l’approche malgré la proposition d’un salaire multiplié par cinq.

Grégory Lorenzi est déjà aux affaires depuis son arrivée il y a quelques jours à l’Olympique de Marseille. L’ancien directeur sportif de Brest travaille sur la venue du nouveau coach de l’OM qui devrait être Bruno Genesio avant de s’attaquer au chantier du mercato estival. Lorenzi était une piste prioritaire de la direction du club phocéen mais pas la seule. D’autres pistes ont été explorées notamment à Lens.

Un salaire multiplié par cinq qui n’a pas convaincu Leca

Le club lensois voit ses éléments être convoités à tous les étages car après avoir perdu Wesley Saïd, Adrien Thomasson et Allan Saint-Maximin en attendant les départs probables de Malang Sarr et de Mamadou Sangaré, le RC Lens devrait aussi perdre Pierre Sage. L’entraîneur français, vainqueur de la Coupe de France cette saison, devrait rejoindre Crystal Palace. Mais selon le journal L’Equipe, même le directeur sportif Jean-Louis Leca a été convoité.

Car avant de jeter son dévolu sur Grégory Lorenzi, l’Olympique de Marseille a ciblé plusieurs noms pour remplacer Medhi Benatia. Selon Nathan Gourdol, journaliste à L’Equipe, le cabinet chargé de trouver le successeur de Benatia a téléphoné à Leca pour lui faire une très belle proposition après le bel exercice lensois. En effet, l’OM lui aurait proposé de multiplier son salaire par cinq. Une offre qui correspondait à la grande réussite de sa saison lensoise conclue à la seconde place de Ligue, d’une victoire en Coupe de France et d’un recrutement malin et très réussi.

Une fois l’appel du club marseillais reçu, l’ancien gardien aurait prévenu immédiatement les dirigeants lensois qui lui auraient donné deux jours de réflexion. Une période de réflexion qui l’a poussé à refuser la proposition de l’Olympique de Marseille. Pour Leca, il reste encore beaucoup de choses à faire à Lens et quitter le club maintenant serait une grosse erreur.

Un gros chantier en perspective

Mais L’Equipe indique aussi que le départ de Pierre Sage n’aurait pas du tout été apprécié par le directeur sportif lensois. Selon le quotidien, “Leca a fait savoir en privé qu’il avait été agacé, c’est un euphémisme, par la façon dont le coach a préparé le terrain pour son départ (…) S’il semble comprendre l’envie du technicien de franchir un cap en Premier League et de multiplier son salaire par quatre, il aurait très mal digéré sa tournée médiatique lancée quelques minutes après la victoire en Coupe de France.”

Même si cet épisode a déçu et énervé le Corse, la page est maintenant tournée, l’offre marseillaise oubliée et Jean-Louis Leca se concentre sur l’été mouvementé qui attend le RC Lens. Car après avoir réussi une saison extraordinaire, le club sang et or devrait vendre pour au moins quarante millions d’euros cet été.

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Une obligation qui pourrait rabaisser les ambitions lensoises pour l’année prochaine. Une perspective qui ne semble pas effrayer Jean-Louis Leca, qui s’apprête à faire face à un des mercatos les plus importants de l’histoire du RC Lens.

Clarence Maillefaud