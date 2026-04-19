Mercato OM : Un coach étranger relancé pour remplacer Beye cet été ?

Alors que la fin de saison approche et que l’Olympique de Marseille joue encore gros en Ligue 1, les premières décisions fortes se préparent déjà en interne. Et une question revient avec insistance : l’avenir de Habib Beye est-il déjà menacé ?

Arrivé en février dans un contexte tendu, le technicien marseillais n’a pas encore totalement convaincu. À cinq journées de la fin, son bilan reste scruté de près par une direction en pleine reconstruction, désormais emmenée par Stéphane Richard. En parallèle du chantier du futur directeur sportif, le poste d’entraîneur est clairement identifié comme un dossier prioritaire.

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Selon plusieurs sources concordantes en Italie, l’OM anticipe déjà un possible changement sur son banc. Et un nom bien connu refait surface : Sergio Conceição. Actuellement en poste à Al-Ittihad, le technicien portugais, sous contrat jusqu’en 2028, pourrait être tenté par un retour en Europe dès cet été.

Déjà évoqué à plusieurs reprises ces dernières années du côté de Marseille, notamment en 2024, Conceição reste un profil apprécié pour son exigence et son expérience du haut niveau. Mais le dossier s’annonce complexe : des clubs comme Naples ou la Lazio suivent également sa situation de près.

Cette piste confirme une tendance claire : malgré la présence de Beye, l’OM prépare activement l’avenir. Et sauf retournement de situation dans ce sprint final, un nouveau cycle pourrait rapidement s’ouvrir sur le banc marseillais.