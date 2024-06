Mercato OM : Un consultant de Premier League prudent avec De Zerbi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais va sûrement rappeler les belles heures du football de Marcelo Bielsa aux supporters marseillais. Jean-Luc Arribart, consultant de la Premier League pour Canal+, s’est confié à la Provence sur le style de jeu du coach italien.

Jean-Luc Arribart, consultant de la Premier League pour Canal+, s’est livré sur l’arrivée de Roberto De Zerbi, qui se profile à l’OM. Adepte de la possession de balle, le coach italien est réputé pour proposer un football champagne. Un système de jeu qui pourrait également se retourner contre les Marseillais.

« A la limite du danger »

« Avec De Zerbi, on est à la limite du danger. Il va demander au gardien, à ses centraux de beaucoup participer, et même au double pivot de redescendre au niveau de sa surface, alarme Jean-Luc Arribart, dans La Provence. L’idée est d’aspirer l’adversaire, de l’éliminer par des petites combinaisons, avant d’attaquer l’espace. Ça demande beaucoup de sang-froid, de sûreté technique. C’est risqué, mais lorsque ça tourne bien… c’est un régal à regarder. »

A lire aussi : OM : Gignac emballé par De Zerbi !

« Il y a du mouvement partout »

A lire aussi : Mercato : L’OM dans la course avec Lyon pour un gros coup offensif !

« C’est un jeu très énergivore. Il y a du mouvement partout autour du porteur, des courses en profondeur… Et c’est aussi pour ça que Brighton a été moins performant cette saison, au-delà des départs de Mac Allister et Caicedo. Avec la Ligue Europa, ils étaient cuits. Attendez-vous à voir l’OM beaucoup, beaucoup courir. Et pas forcément pour presser. De Zerbi est adepte du contre-pressing à la perte de balle. À fond pendant 5, 7 secondes. Mais le reste du temps, en phase défensive, il va proposer un bloc médian structuré. »