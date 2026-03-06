Mercato OM : un été de grands changements se prépare à Marseille

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été particulièrement mouvementé. Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen pourrait connaître un vaste chantier à tous les étages, entre incertitudes à la direction et profond remaniement de l’effectif.

La situation institutionnelle reste fragile. Toujours selon le quotidien sportif, Pablo Longoria poursuit les discussions avec ses avocats et l’entourage de Frank McCourt autour de son départ du club. De son côté, Mehdi Benatia devrait quitter ses fonctions à l’issue de la saison.

Dans ce contexte instable, l’effectif pourrait aussi connaitre de profonds changements lors du mercato estival

Plusieurs cadres et jeunes joueurs sur le départ

Dans l’effectif, plusieurs situations restent incertaines. L’attaquant Mason Greenwood, sous contrat jusqu’en 2029 avec l’OM, disposerait d’une piste sérieuse dans le Golfe et pourrait être tenté par un départ.

Le jeune Ethan Nwaneri, arrivé en prêt, est quant à lui assuré de retourner à Arsenal à la fin de la saison.

D’autres mouvements sont également attendus. Les options d’achat de Benjamin Pavard (15 M€) et de Arthur Vermeeren (20 M€) ne devraient pas être levées compte tenu de leur rôle limité dans l’effectif.

En fin de contrat, Bilal Nadir devrait lui aussi quitter le club.

Des dossiers sensibles encore en suspens

Plusieurs cadres se trouvent également dans une situation contractuelle floue. Liés à l’OM jusqu’en 2027, Gerónimo Rulli et Geoffrey Kondogbia ne discutent pas actuellement d’une prolongation.

La situation reste également ouverte pour deux autres joueurs importants : Pierre-Emerick Aubameyang et Pierre-Emile Højbjerg.

Autrement dit, l’OM pourrait connaître une profonde recomposition de son effectif cet été, avec de nombreux dossiers à régler dans un contexte institutionnel toujours incertain.