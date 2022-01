Mercato OM : Un étonnant jeu de billard avec 3 joueurs pour valider le dossier Benedetto ?

Dario Benedetto devrait bien retourner à Boca comme il l’a toujours souhaité. En échec à l’OM puis à Elche, l’attaquant devrait bien signer avec son ancien club après plusieurs mouvements pour libérer des moyens et contenter tout le monde…

Selon TyC Sports Dario Benedetto va être transféré à Boca. Prêté cette saison à Elche, l’attaquant n’a été titularisé qu’à six reprises, il va donc quitter l’Europe pour retourner dans son club de cœur. Footmercato explique que son agent, Cristian Bragarnik, qui est aussi propriétaire d’Elche, a été très actif sur ce dossier en opérant sur 3 autres mouvements afin de valider ce deal. En effet, les deux joueurs de Boca Lisandro López et Walter Bou devraient s’engager aux Xolos de Tijuana et à Defensa y Justicia. De quoi libérer de la masse salariale pour l’arrivée du buteur marseillais.

Todos los goles de Benedetto en #Boca ⚽ El Pipa está muy cerca de volver al Xeneize y los hinchas se ilusionan con poder disfrutarlo en el nivel que mostró durante su primer ciclo en el club.https://t.co/bip8UqWa2l — TyC Sports (@TyCSports) January 12, 2022

Benedetto ? Seulement 1,8M€ pour l’OM, ou plus (5.3M€?) ?

Mais ce n’est pas tout, car Ivan Marcone, qui a aussi comme agent Bragarnik, devrait passer de Elche à Independiente. Un transfert qui permettra au club espagnol de régler sa dette de deux millions de dollars avec Boca, qui devrait donc réinvestir 1,8 M€ pour transférer Benedetto en provenance de l’OM.

Quid de l’argent que doit encore l’OM à Boca dans le cadre de l’arrivée du buteur pour 14M€ en août 2019 ? Est ce que Longoria va seulement récupérer ce montant de 1,8M€ ou il faudra aussi ajouter l’effacement des paiements sur 4 ans (3.5M€ pour la 4e année ?). Quoi qu’il en soit, le passage de Benedetto à Marseille restera un échec sportif et financier…

Directeur sportif du club de Buenos Aires, Jorge Bermudez s’était dit très emballé à l’idée d’enregistrer le retour de Benedetto.

« Nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l’équipe, il apporterait beaucoup » — Jorge Bermudez

« Nous travaillons jour après jour, minute après minute, nous savons et nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l’équipe, il apporterait beaucoup. Le club fait l’effort. Ce n’est pas facile, nous allons nous battre sérieusement, nous n’allons pas dire n’importe quoi en dehors de la réalité. Nous sommes très enthousiastes. C’est un gros coup économique. Le club français (l’OM) a payé près de 18 millions pour Pipa. Boca doit utiliser les outils pour y parvenir. Tout dépend de la façon dont la négociation se développe et se termine. Nous étudions toutes les alternatives possibles. Le travail du représentant du joueur est également en cours. Les parties doivent se mettre d’accord et convenir de la valeur de l’opération. Ce n’est pas facile. Il y a de l’argent que nous ne pourrons pas demander. Nous allons faire tout notre possible, nous avons le même maillot que les supporters. Nous n’aurions pas commencé l’opération (sans le oui de Benedetto). Il a sûrement l’espoir, comme nous, de revenir au club. Les fans de Boca croient en nous. Il est difficile de rivaliser avec le marché international même si nous avons la meilleure motivation. » Jorge Bermudez – Source : TyC Sports (09/01/2022)