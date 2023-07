Mercato OM : Un gros indice sur la décision prise par Ilimane Ndiaye !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Ilimane Ndiaye est l’une des pistes de l’Olympique de Marseille pour ce mercato d’été. Le Sénégalais, fan de l’OM depuis qu’il est enfant, attend bien une offre marseillaise !

D’après les informations de RMC Sport délivrés dans l’After Foot ce samedi soir, Ilimane Ndiaye aurait refusé une offre venue d’Everton dernièrement ! Le joueur de Sheffield United patienterait plutôt une offre de l’Olympique de Marseille qui le suit depuis plusieurs semaines.

Fan de l’OM depuis qu’il est enfant, l’international sénégalais semble emballé à l’idée de rejoindre son club de coeur. Avec un profil polyvalent et un gros potentiel, il pourrait être un excellent renfort pour Marcelino qui a besoin de joueurs offensifs dans son système de jeu.

Ndiaye, un profil particulier

Nos invités Matthias Manteghetti (ex canal+) et David (@massilia1978) ont donné leur avis sur Ndiaye dans le dernier Apéro Mercato. Ces derniers sont très séduits par le joueur de 23 ans.

« C’est un joueur de profondeur et un joueur rapide. Il a une particularité c’est qu’il peut jouer à 5-6 postes différents.[…] On l’avait découvert pendant la Coupe du monde dans un match incroyable contre l’Equateur qualificatif pour le Sénégal, rappelle David. […] Je valide à 100%, c’est un profil qu’on a pas, il peu jouer dans un système à deux attaquants, on pourrait même le voir côté droit ou gauche en fin de match pour faire rentrer un attaquant ».

L’amour de l’OM pourrait faire la différence

L’OM subira malgré tout une concurrence importante au vu des performances du joueur en Championship (14 buts, 11 passes décisives). Everton est notamment très intéressé, mais pour David, l’attachement de Ndiaye pour Marseille fera la différence : « Maintenant il y a ce facteur X, cette passion pour l’Olympique de Marseille donc j’espère qu’il va passer aux actes en signant chez nous car on ne pourra pas lutter face à la concurrence d’Everton ou de clubs promus en Premier League.[…] J’ai quand même du mal à croire à cette histoire de 15 Millions vu la concurrence, après niveau salaire je pense que c’est dans les clous de l’OM. »

Le joueur qui a évolué comme avant-centre, second attaquant et même en 10 avec Sheffield. Il toucherait un salaire très accessible pour Marseille à l’heure actuelle et sa valeur marchande est évaluée à 18M€ par Transfermarket. Toutefois les enchères pourraient grimper.