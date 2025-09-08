Mercato OM : Un indésirable bloque son départ malgré la volonté du club

L’Olympique de Marseille espérait alléger sa masse salariale et réduire son effectif pléthorique avant la fin du mercato. Mais Neal Maupay, pourtant poussé vers la sortie, refuse toujours de quitter le club. Une situation qui agace en interne et complique les plans de Pablo Longoria et de son staff.

Écarté de la liste pour la Ligue des champions, au même titre que Ruben Blanco, Pol Lirola ou encore Amine Harit, Maupay a pourtant eu des touches sérieuses. Lens, Sassuolo, Getafe, Anderlecht, le PAOK Salonique ou encore l’Udinese se sont penchés sur son cas. Mais à chaque fois, l’attaquant français de 29 ans a décliné, préférant rester sur la Canebière malgré la perspective d’un temps de jeu famélique.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Maupay bénéficie d’un bail long et confortable. Mais son choix de s’accrocher à Marseille surprend en interne. « C’est bizarre, mais on respecte cette décision », souffle-t-on du côté de la direction olympienne, citée par La Provence. Car Roberto De Zerbi ne compte plus sur lui : lors des derniers matchs contre Rennes (0-1) et Lyon (0-1), il n’a même pas été convoqué.

Une hiérarchie bouchée en attaque

La situation est claire : Maupay se retrouve désormais relégué derrière Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang et même le jeune Robinho Vaz dans la hiérarchie des attaquants. Avec seulement 4 buts et 4 passes décisives en 24 apparitions la saison passée, ses statistiques ne plaident pas non plus en sa faveur.

Si la plupart des championnats européens ont fermé leur mercato, des portes restent ouvertes en Turquie, en Grèce, en Russie ou encore au Qatar dans les prochains jours. Mais sans volonté de la part du joueur, l’OM risque de devoir assumer son salaire pendant plusieurs mois. À moins qu’un projet séduisant ne finisse par le convaincre de changer d’avis…

