Mercato OM : Un milieu offensif à 25 ME ciblé pour cet été

L’Olympique de Marseille n’aurait pas abandonné la piste Jorge Carrascal. Déjà ciblé lors du dernier mercato hivernal, le milieu offensif colombien de Flamengo resterait dans le viseur du club marseillais pour cet été. Selon des informations venues du Brésil, l’OM préparerait une nouvelle offensive sur ce dossier, avec une offre revue à la hausse.

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Jorge Carrascal fait partie des profils suivis par l’OM depuis plusieurs mois. Selon le journaliste Felipe Molina, l’Olympique de Marseille devrait revenir à la charge lors du prochain mercato estival pour tenter de recruter le joueur colombien de Flamengo.

Le club marseillais avait déjà tenté sa chance cet hiver avec une première offre estimée à 15 millions d’euros. Une proposition refusée par Flamengo, qui ne souhaitait pas se séparer de son joueur en pleine saison.

Toujours selon cette même source, Marseille envisagerait cette fois de transmettre une offre plus importante, estimée à 20 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus.

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Flamengo reste en position de force

Sous contrat avec Flamengo jusqu’en 2029, Jorge Carrascal reste lié sur le long terme au club brésilien, ce qui place ses dirigeants en position de force dans ce dossier. Recruté en 2025, l’international colombien conserve une valeur importante sur le marché, malgré une situation sportive plus contrastée ces dernières semaines.

Felipe Molina indique que le temps de jeu de Carrascal aurait diminué récemment, notamment depuis plusieurs changements dans la hiérarchie sportive du club brésilien. Malgré cela, sa situation contractuelle reste solide et Flamengo n’a, à ce stade, ouvert aucune porte officielle à un départ.

Selon Transfermarkt, la valeur marchande actuelle de Jorge Carrascal est estimée à 11 millions d’euros, soit un montant inférieur aux chiffres évoqués dans ce dossier. Mais Flamengo pourrait chercher à maximiser une éventuelle vente en cas d’offensive concrète cet été.

Un dossier encore ouvert pour l’OM

À ce stade, aucune négociation officielle n’a été annoncée entre les deux clubs pour le mercato estival. Le dossier reste donc au stade de l’intérêt confirmé, avec une volonté marseillaise de revenir sur une piste déjà activée il y a quelques mois.

Toujours selon les informations relayées depuis le Brésil, Flamengo pourrait attendre de voir l’évolution de la situation sportive de Carrascal dans les prochains mois avant de trancher. Son exposition avec la sélection colombienne, à l’approche de la Coupe du monde 2026, pourrait également peser sur sa valorisation future.

L’intérêt de l’OM pour Jorge Carrascal est donc toujours d’actualité, mais le dossier reste conditionné à une éventuelle offensive concrète de Marseille et à la position de Flamengo dans les prochaines semaines.