Mercato OM: un nouveau dirigeant quitte le club

Après le départ de David Friio, l’Olympique de Marseille a officialisé ce samedi soir dans un bref communiqué le départ de Pedro Iriondo, membre du Directoire en charge de la Stratégie et du Développement.

La réunion houleuse du 18 septembre dernier entre certains groupes de supporters marseillais et la direction olympienne aura eu raison des départs de Marcelino, Javier Ribalta et David Friio. Pablo Longoria, après une mise en retrait provisoire, a finalement décidé de rester le président de l’OM. Mais l’Espagnol a de nouveau perdu un proche avec le départ de Pedro Iriondo, membre du Directoire en charge de la Stratégie et du Développement, annoncé dans un bref communiqué du club olympien ce samedi soir.

« L’OM tient à remercier Pedro pour son travail et son investissement et lui souhaite bonne chance pour la suite »

🔹 𝑂𝐹𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝐿 : L’OM annonce le départ de Pedro Iriondo, membre du Directoire en charge de la Stratégie et du Développement.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/97dHPEii8m — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) January 13, 2024

« Arrivé en 2021 à l’Olympique de Marseille, Pedro Iriondo quitte le club après avoir notamment contribué à la mise en place de projets stratégiques et structurants, à la création du programme Treizième Homme, ou œuvré au développement de la section féminine. Par le biais de son Président, Pablo Longoria, l’OM tient à remercier Pedro pour son travail et son investissement et lui souhaite bonne chance dans la suite de sa carrière », a indiqué l’OM dans son communiqué.