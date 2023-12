Dans un entretien accordé à Relevo, Marcelino s’est exprimé sur la réussite d’un entraîneur dans un club, en évoquant son passage « difficile » à l’Olympique de Marseille.

Désormais entraîneur de Villareal, Marcelino a évoqué une fois de plus son passage « difficile » à l’OM dans un entretien accordé à Relevo.

A LIRE AUSSI: OM: Di Meco fustige le niveau de Marseille face à Brighton !

« J’ai dû vivre avec des propriétaires difficiles ou des situations très compliquées, comme celle de Marseille »

🔵⚪️ Marcelino 🇪🇸évoque pour la 50e fois son passage raté à l’OM : 😴 « J’ai dû vivre avec des propriétaires difficiles ou des situations très compliquées, comme celle de Marseille, ce qui n’est pas courant. Parfois, cela s’explique par le choix du club où l’on veut aller, et… pic.twitter.com/eWB5bk8zFo — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 15, 2023

« La réussite d’un entraîneur ? Je pense que cela dépend de nombreuses de circonstances comme la chance ou le timing. J’ai dû vivre avec des propriétaires difficiles ou des situations très compliquées, comme celle de Marseille, ce qui n’est pas courant, a confié le technicien espagnol. Parfois, cela s’explique par le choix du club où l’on veut aller, et dans le monde du football, il y a des situations qui ne sont pas analysées sur ce que vous avez fait de bien ou de mal dans votre travail… En tant qu’entraîneurs, nous devons accepter cela. Et je le répète, je ne m’inquiète pas. Quand j’ai quitté Bilbao, j’ai reconnu que j’avais une part de responsabilité, ç’a été oublié et nous voilà désormais de retour », a-t-il ajouté.