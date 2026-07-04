Mercato OM : un objectif de 80 M€ de ventes fixé !

L’Olympique de Marseille s’est accordé avec la DNCG sur un objectif de ventes de 80 millions d’euros à réaliser d’ici la fin du mois de juin 2027. Selon RMC Sport, cet accord permet au club olympien d’étaler ses ventes sur plusieurs mercatos afin d’éviter de céder ses joueurs dans l’urgence.

Un accord trouvé avec la DNCG

Le passage de l’OM devant la DNCG continue de produire ses effets. Selon RMC Sport, les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec le gendarme financier du football français autour d’un objectif de 80 millions d’euros de ventes à réaliser avant la fin du mois de juin 2027.

Cet engagement offre au club une marge de manœuvre plus importante qu’une obligation de vendre massivement dès l’été 2026. Avec près d’un an devant lui, l’OM pourra répartir ces ventes sur plusieurs périodes de mercato.

Éviter de vendre dans la précipitation

Toujours selon RMC Sport, les dirigeants marseillais ont expliqué à la DNCG qu’ils ne souhaitaient pas se retrouver contraints de vendre rapidement leurs joueurs.

L’objectif est de conserver une position de force dans les négociations alors que plusieurs clubs intéressés connaissent les difficultés financières de l’OM et pourraient tenter de profiter de cette situation pour faire baisser les prix.

Cette marge de temps doit ainsi permettre au club de patienter jusqu’à l’arrivée d’offres jugées satisfaisantes.

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Trois grosses ventes restent espérées

Si l’OM dispose désormais d’un calendrier plus souple, le besoin de vendre reste bien réel. Selon RMC Sport, les dirigeants espèrent réaliser au minimum trois ventes importantes afin de renflouer les finances du club.

En parallèle, l’OM poursuit également son objectif de réduction de la masse salariale. L’idée est toutefois de préserver un effectif suffisamment compétitif pour répondre aux ambitions sportives fixées pour la saison 2026-2027.

L’accord conclu avec la DNCG doit ainsi permettre aux dirigeants olympiens de concilier impératifs financiers et objectifs sportifs, sans être contraints de brader leurs joueurs dès ce mercato estival.