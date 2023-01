Mercato OM : Un problème lors de la visite médicale de Bamba Dieng à Lorient?

L’Olympique de Marseille a laissé Bamba Dieng filer à Lorient afin qu’il passe sa visite médicale pour y signer un contrat. Foot Mercato affirme qu’il y a eu un problème durant cette dernière !

Bamba Dieng n’a pas réussi sa visite médicale? D’après les informations de Foot Mercato, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a toujours un problème au genou qui a été détecté par le staff médical. Ce dernier pourrait faire capoter son transfert vers Lorient comme cela avait été le cas à l’OGC Nice cet été.

🚨Info: Bamba Dieng 🇸🇳💫 ▫️Les examens médicaux passés à Lorient n’ont pas causé de problème majeur hormis sur l’un de ses genous. ▫️Celui là même qui avait fait capoter le deal avec le Gym en septembre dernier et qui pourrait mettre en péril le DEAL.https://t.co/evIccwzrHS — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 26, 2023

Le dossier Bamba Dieng pose donc un nouveau casse tête de poids à l’OM

« Du côté de Lorient, on s’interroge sur l’intérêt de poursuivre les négociations avec le club phocéen même si le profil du joueur plait vraiment à l’entraineur en place Régis Le Bris qui sait clairement comment l’utiliser dans son schéma tactique. Et si l’OM compte toujours se séparer d’un joueur qui ne se voit plus dans la cité phocéenne, l’intérêt des clubs anglais (Southampton et Everton notamment) à l’égard du n°12 marseillais pourrait déboucher sur une offre, la logique voudrait que la problématique du genou ressorte encore une fois. Le dossier Bamba Dieng pose donc un nouveau casse tête de poids à l’OM. Pas une bonne nouvelle donc quoi qu’il arrive pour Pablo Longoria qui comptait sur la vente du champion d’Afrique 2022 pour augmenter son enveloppe mercato cet hiver pour justement recruter… un attaquant, Terem Moffi ou un autre » Source : Foot Mercato (26/01/23)

