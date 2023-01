Mercato OM : Lorient fait volte-face pour Terem Moffi?

D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Terem Moffi pourrait rester à Lorient ! Le joueur veut aller à Nice mais les Aiglons ne proposent pas assez d’argent !

Les récentes offres de l’OGC Nice ne parviennent pas à convaincre Lorient de lâcher leur attaquant ! Ce dernier aurait bien précisé qu’il souhaitait signer chez les Aiglons plutôt qu’à l’OM mais les Merlus n’acceptent pas les conditions présentées pour le moment.

Moffi restera à Lorient?

Terem Moffi pourrait donc rester à Lorient d’après les informations de Mohamed Toubache-Ter. L’OGC Nice aurait fait une offre de 20M€ + 3M€ de bonus. Les bonus concerneraient 3 qualifications en Ligue des Champions et un fort temps de jeu pour le joueur ce qui, forcément, n’a pas réussi à convaincre les Lorientais…

Moffi DEVRAIT rester.

Lorient a décidé de garder son attaquant.

L’offre nicoise a ete refusée par le board lorientais.

Elle se trouve bien en dessous (presque 10M€ de différence) avec les offres de Marseille & West Ham que Lorient avait acceptées. #FCLorient #OGCNice #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 26, 2023

C’est un bon attaquant de Ligue 1

Dans le DFM de ce lundi, Jean Charles De Bono a donné son avis sur le possible recrutement de Terem Moffi en provenance du FC Lorient.

»C’est un joueur qui a de l’expérience et qui est titulaire à Lorient. Il confirme une nouvelle fois, même s’il a été blessé, que c’est un vrai buteur qui peut jouer seul devant par sa vitesse et par sa puissance. Ce que nous démontre Terem Moffi depuis quelques saisons, on ne peut pas dire que ce n’est pas un joueur qui ne rentre pas dans le cadre de l’Olympique de Marseille. Dans le système où veut jouer Tudor, il rentre tout à fait. L’attaquant devant avec les deux de derrière qui font le travail pour lui, qui récupèrent et qui vont dans la profondeur. Il est capable d’aller lutter face à un ou deux adversaires, seul par sa vitesse, par ses dribbles et par sa puissance. Donc se serait un joueur, pour moi, actuellement, qui serait capable de jouer à l’OM. Il a toutes les qualités requises pour être dans cet effectif ». Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (23/01/2023)