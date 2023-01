L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Ruslan Malinovskyi. Mourad Aerts, notre journaliste, a contacté un spécialiste du football ukrainien qui nous a décrit le joueur.

L’Olympique de Marseille a officiellement annoncé ce lundi la signature de Ruslan Malinovskyi. Pour en savoir plus sur le joueur, FCM est parti poser quelques questions à Oleksandr Sazhko, rédacteur en chef adjoint de l’un des plus gros médias sportifs ukrainiens, Tribuna.com. Ce dernier explique notamment que Ruslan Malinovskyi a l’une des meilleures frappes au monde. Le milieu offensif devrait donc apporter de la qualité dans ce domaine.

Il a une excellente frappe, l’une des meilleures au monde — Sazhko

« Il est toujours l’un des joueurs les plus créatifs sur le terrain. En équipe nationale, il a toujours été l’un des meilleurs dans de nombreux paramètres de statistiques avancés. Il peut être à la construction, il peut passer, il peut marquer. Il a une excellente frappe, l’une des meilleures au monde. Il est suffisamment polyvalent pour jouer à différents postes. Il manque peut-être un peu de dynamisme et d’agressivité. C’était peut-être son principal problème avec le style de Gasperini à l’Atalanta. Il n’est pas non plus très bon en défense et a eu quelques problèmes physique tout au long de sa carrière. Je ne suis pas sûr qu’il soit capable de jouer beaucoup de matches complets immédiatement, car il n’a pas eu de temps de jeu régulier depuis un moment. Il est possible que d’anciennes blessures reviennent lorsque le nombre de minutes augmentera. Dans une équipe qui veut contrôler le ballon et jouer un football intelligent, il peut être très utile. Mais il a aussi beaucoup d’expérience dans une approche plus directe, à l’Atalanta donc. Il peut être très polyvalent. Une autre chose importante : il est très bon en langues. Il parle l’anglais, l’italien, l’ukrainien et le russe. Il n’aura aucun problème d’adaptation et d’apprentissage du français. » Oleksandr Sazhko (rédacteur en chef adjoint de Tribuna.com) – Source : FCM (10/01/23)