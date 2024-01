Mercato OM : Une dernière piste offensif se referme?

L’Olympique de Marseille s’est récemment positionné pour récupérer Giovanni Reyna. L’Américain, sous contrat avec Dortmund, devrait finalement rejoindre Nottingham Forrest mais les dirigeants de l’OM pourraient accélérer !

L’OM a coché le nom de Giovanni Reyna cet hiver comme annoncé par plusieurs médias. Le milieu offensif est cependant en discussions avancées avec Nottingham Forrest, club de Premier League, qui suit sa progression depuis plusieurs semaines déjà. Fabrizio Romano confirme ce samedi que les contacts avec le club anglais et l’attaquant sont de plus en plus insistants.

Seulement, l’OM pourrait lancer une offensive dans les prochains jours, surtout en cas de départ de joueurs offensifs. En conférence de presse, Pablo Longoria avait commenté les rumeurs autour d’Ismaila Sarr et n’avait pas totalement fermé la porte à sa signature ailleurs dès cet hiver. Le dossier du joueur offensif pourrait nous tenir en haleine jusqu’à la fin du mercato !

🚨🌳 Nottingham Forest keep working on both new goalkeeper and Gio Reyna deals.

🇺🇸 Negotiations ongoing for Reyna loan move as discussions are taking place also on player side.

🧤 RB Leipzig don’t want to sell Gulacsi but #NFFC already exploring options for new goalkeeper. pic.twitter.com/o9UYNvFiDh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2024