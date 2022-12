Mercato OM : Une offre à venir de Longoria pour Ounahi ? Quel montant ?

Pablo Longoria devrait se montrer actif durant le mercato pour renforcer l’équipe de Tudor durant le mercato hivernal. Révélation du Maroc lors de la Coupe du Monde au Qatar, Azzedine Ounahi serait bien visé par le président de l’OM qui devrait faire une offre à Angers…

Selon notre confrère Hakim Zhouri, Pablo Longoria va bien tenter sa chance avec Ounahi, malgré la grosse concurrence sur ce dossier.

Au moins 7M€, mais Leicester pourrait multiplier ce montant par 5

« L’OM devrait faire une offre pour Ounahi… L’OM va tenter après c’est avec Angers et la concurrence (et les désirs du joueurs) que ça va se jouer! Ça vaut à minima ce que Lille a voulue mettre l’été dernier 7M€. Il aime le club… après j’en sait pas plus pour le moment! Il émarge actuellement à 4000€ par mois… » Hakim Zhouri – source : Twitter (15/12/2022)

Annoncé dans le viseur de l’OM, Azzedine Ounahi aurait une possibilité Premier League. Alors que Mundo Deportivo de ce lundi expliquait que le FC Barcelone et le FC Séville étaient dans le coup, c’est finalement la Premier League qui pourrait sortir le chéquier pour le jeune milieu de terrain du SCO ! En effet, selon l’Equipe, « Leicester serait prêt à offrir plusieurs dizaines de millions d’euros pour l’ancien joueur d’Avranches (N). De sources anglaises, on évoque la somme de 45 millions d’euros. À ce prix, il ne fait aucun doute que le SCO Angers ne retiendra pas le Marocain ». L’OM qui semblait déjà hors jeu dans ce dossier ne peut même pas prétendre quoi que ce soit…

45M€ pour Ounahi ?

Les deux internationaux marocains du SCO, Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal sont sollicités et pourraient quitter Angers cet hiver. Le président angevin Saïd Chabane l’a confirmé sur RMC : « Je me dis qu’en juin ils vont partir, ou qu’en janvier ils vont partir. On se prépare à tout, on a eu une réunion cet après-midi (dimanche) avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d’envisager tous les scénarios possibles et ne pas se retrouver le bec dans l’eau si jamais ça devait arriver. (…) Vous savez bien qu’on ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir. (…) Est-ce que ça appelle déjà ? Ça appelle pas mal. »

Selon les informations du compte Twitter « Maroc Foot », L’olympique de Marseille devrait donc faire une offre pour tenter de recruter Azzedine Ounahi (22 ans) lors du mercato hivernal. L’international marocain serait également sur les tablettes d’un club de Premier League. La côte du milieu de terrain du SCO Angers est estimée à 3,5 Millions d’euros par le site Transfermarkt. Celle-ci a du forcément grimper durant la Coupe du Monde au Qatar.

