Mercato OM : Une piste au milieu de terrain s’envole

Convoité par l’OM, le milieu de terrain Serbe Mijat Gacinovic (25 ans) ne rejoindra finalement pas la cité phocéenne. Il quitte Francfort, mais restera en Bundesliga !

Annoncé dans le viseur de l’OM, le milieu Serbe a finalement choisi de rester en Allemagne. Le TSG Hoffenheim a officialisé ce matin la signature pour 4 ans de Mijat Gacinovic. A 25 ans, le polyvalent milieu de terrain va relever un nouveau défi en Allemagne, après 5 ans à l’Eintracht Francfort.

Willkommen, Mijat! 👋 Mijat #Gacinovic kommt von der @Eintracht in den Kraichgau und unterschreibt bei der #TSG einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 ✍️#MG2024 pic.twitter.com/cY82NTvZaw — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) August 4, 2020

L’OM lorgne toujours vers la Bundesliga

De son côté l’OM continue de regarder vers la Bundesliga. La piste menant au milieu de terrain Michael Cuisance (20 ans) est plus chaude que jamais. Des contacts ont été noués entre l’OM et le Bayern Munich en vue d’un prêt d’1 an. Cette venue compenserait un éventuel départ de Morgan Sanson ou de Maxime Lopez. L’affaire pourrait être réglée après la fin de la ligue des champions.