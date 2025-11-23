Mercato OM : une piste sembler se préciser, Marseille discute d’un prêt ?

L’Olympique de Marseille prépare activement le mercato d’hiver et cherche à renforcer un milieu de terrain souvent en manque de profondeur. Roberto De Zerbi souhaite ajouter de la concurrence dans ce secteur, et un nom revient désormais avec insistance : Reda Belahyane.

Selon les informations relayées en Italie, notamment par Tuttomercatoweb, l’OM aurait récemment pris contact avec la Lazio pour connaître les conditions d’un éventuel transfert dès janvier.

A lire aussi : Ligue 1 : PSG leader, Lens recolle, Monaco prend une danse !

Belahyane en difficulté à Rome

Âgé de 21 ans, formé à l’OGC Nice, Belahyane est lié à la Lazio jusqu’en 2029 après être passé par Vérone. Mais cette saison, son temps de jeu est très limité. Sous Maurizio Sarri, il ne compte que 154 minutes en Serie A, une situation qui laisse peu d’espoir d’évolution.

Face à ce constat, la Lazio se montrerait ouverte à un prêt avec option d’achat, une formule déjà discutée en interne et qui pourrait convenir à plusieurs clubs.

Marseille… mais aussi Rennes sur le dossier

L’OM n’est cependant pas seul. Toujours d’après les médias italiens, le Stade Rennais suit également attentivement le dossier. Le profil du milieu marocain, capable de jouer en sentinelle ou dans un double pivot, plaît à plusieurs clubs français en quête de renforts au milieu.

Un retour en Ligue 1 serait d’ailleurs cohérent pour Belahyane, en manque de continuité depuis son départ en 2024 vers l’Italie et un transfert estimé à 9 millions d’euros.

A lire aussi : Mercato : “Si demain un club amène une offre, peut-être que l’OM ne pourra pas la refuser…”

De Zerbi séduit par son profil

À Marseille, De Zerbi apprécie la jeunesse, la capacité technique et la polyvalence du joueur. L’OM a initié les premiers échanges, sans qu’une négociation avancée ne soit confirmée pour l’instant.

Le club marseillais poursuit son travail en coulisses, dans un mercato hivernal qui s’annonce animé. Une chose semble toutefois se préciser : Reda Belahyane figure bien parmi les pistes sérieuses étudiées pour janvier.