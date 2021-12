Mercato OM : Sampaoli annonce la couleur pour Kamara !

Libre à l’issue de la saison, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM. Interrogé à son sujet en conférence de presse aujourd’hui, Jorge Sampaoli a annoncé chercher des alternatives en cas de départ.

Les semaines se suivent et se ressemblent. Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille qui expire à l’issue de la saison. Après être resté flou sur son avenir, le milieu de terrain sera libre de s’engager où il le souhaite à partir du 1er janvier.

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remlacer – Jorge Sampaoli

Interrogé à son sujet en conférence de presse aujourd’hui, Jorge Sampaoli n’a pas caché son inquiétude dans ce dossier. S’il espère qu’une solution sera trouvée rapidement, le technicien argentin a tout de même indiqué rechercher des alternatives pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ dès cet hiver ou l’été prochain.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)

Je suis toujours en réflexion – Boubacar Kamara

Il y a quelques semaines, Boubacar Kamara avait pris le temps d’en dire un peu plus sur son avenir. S’il semble toujours marqué par le feuilleton de l’été dernier où Pablo Longoria semblait pousser pour son départ dans les tous derniers instants du mercato, le milieu de terrain n’a pas réellement souhaité donner d’indice sur son avenir.

« C’est mon représentant qui gère tout ça : les offres reçues ou pas. Ce qu’il y a dans les offres, c’est confidentiel. Donc ce n’est pas à moi de m’exprimer. Moi je me concentre seulement sur le terrain. Je suis toujours en réflexion. Ce que j’ai envie surtout, c’est de continuer à travailler dans de bonnes conditions, continuer à progresser et gagner des titres. Après, tout ce qui est lié à mon contrat, ce sont mes représentants qui gèrent ça. Quand j’aurai pris ma décision, je serai le premier à venir. Est-ce que l’OM peut continuer à me faire progresser ? Oui, oui. Je suis jeune. J’ai encore l’avenir devant moi, d’autant plus qu’avec le coach, il y a une nouvelle philosophie de jeu, surtout pour le numéro 6. Je suis en train de réapprendre à comment jouer au milieu de terrain selon ce que veut le coach. Ce qui a été un peu dur, c’est d’avoir eu l’impression de ne pas avoir eu le choix l’été dernier. Mais c’est du passé, j’ai vite tourné la page. C’était en fin de match et ce n’est pas arrivé qu’à moi dans l’effectif. C’est passé. » Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse (30/11/2021)