Mercato OM : Vitinha explique sa relation particulière avec Papin !

Vitinha a vécu cinq premiers mois difficiles à l’OM, mais il retrouve ses qualités petit à petit. Il s’est confié dans le cadre d’un entretien accordé à Maritima sur sa relation particulière avec JPP.

Vitinha n’est pas encore un titulaire à part entière avec Marcelino, mais ses entrée en jeu sont remarquées. L’attaquant de 23 ans met beaucoup d’intensité et d’envie dans ses matches. Il profite d’une aide spéciale à l’OM, celle de l’ancien ballon d’or Jean-Pierre Papin.

« Jean-Pierre Papin, j’apprend beaucoup à son contact, a confié le Portugais dans un entretien à Maritima Medias. Il discute beaucoup avec moi, un joueur de son niveau a beaucoup de choses à m’apprendre. cela va beaucoup m’aider et cela m’a déjà aidé. Je dois être à l’écoute. Après le dernier match il a longuement discuté avec moi sur de nombreuses actions avec un support vidéo. Je l’en remercie, cette aide me permet de me sentir mieux, cela me fait évoluer et grandir ! »

« Quand je suis arrivé, c’était difficile, notamment avec ma famille qui était très loin de moi. Marseille est une grande ville. Mais aujourd’hui, je me sens très bien. Le prix de mon transfert a-t-il été un poids à porter ? Non, affirme Vitinha. Au contraire. J’ai éprouvé beaucoup de fierté. Ça valorise le travail que j’ai effectué jusqu’ici. J’ai la volonté de travailler pour montrer que je mérite ce qu’ils ont engagé financièrement pour moi. Je n’ai aucune pression, je ressens beaucoup de fierté. Je vais continuer à travailler pour leur prouver qu’ils ont eu raison d’investir autant sur moi», a ainsi déclaré l’attaquant de l’Olympique de Marseille. »