Comment Longoria a doublé le Milan dans ce dossier ! Une bonne nouvelle pour les supporters marseillais ! Les coulisses du choix de Guendouzi. Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi: Comment Longoria a doublé le Milan dans ce dossier ! Une bonne nouvelle pour les supporters marseillais ! Les coulisses du choix de Guendouzi.

Mercato OM : Comment Longoria a doublé le Milan dans ce dossier !

Pablo Longoria a effectué un quasi-sans-faute durant ce mercato estival les arrivées successives de Geoffrey Kondogbia, Amine Harit, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco, Iliman Ndiaye, Joaquin Correa, Michael Murillo et Bamo Meïté pour 58 millions d’euros. Une influence considérable du président marseillais qui a permis de devancer l’AC Milan dans le dossier Sarr.

Très actif sur le marché des transferts avec les arrivées de de Geoffrey Kondogbia, Amine Harit, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco, Iliman Ndiaye, Joaquin Correa, Michael Murillo et Bamo Meïté pour 58 millions d’euros, l’OM peut compter sur l’influence de Pablo Longoria. « Pablo a un réseau très important donc dès qu’il y a une opportunité de marché, il ne passera pas au travers. Cela ne veut pas dire qu’il réussira forcément à faire le joueur mais il sera au courant, au minimum. Sa grande force, c’est sa capacité à avoir les informations souvent avant les autres », a affirmé un intermédiaire qui a déjà effectué plusieurs dossiers à Marseille.

A LIRE AUSSI: OM: Rothen milite pour le retour de ce joueur marseillais en Équipe de France !

Longoria déterminant dans la signature de Sarr

Arrivé en provenance de Watford contre une somme de 13 millions d’euros, Ismaïla Sarr a compté sur le réseau du président marseillais. Pisté également par l’AC Milan, Longoria savait que l’international sénégalais n’avait pas les papiers nécessaires pour valider son transfert en Serie A. Selon l’Équipe, le club phocéen s’est rapidement positionné et les bonnes relations de l’Espagnol avec les dirigeants de Watford (malgré l’affaire Pape Gueye), ont facilité la transaction.

L’attaquant de 25 ans avait expliqué lors de sa présentation comment Pablo Longoria l’a convaincu: « Avant de signer, j’ai parlé avec le coach, le président et le staff. J’ai bien aimé quand ils m’ont proposé de venir, le plan de jeu et le projet aussi. C’est en raison de cela que je n’ai pas trop réfléchi. J’ai l’ambition de faire quelque chose ici à l’OM ».

OM: Encore une bonne nouvelle pour les supporters marseillais !

Le groupe en Europa League est très relevé cette année pour l’Olympique de Marseille. Heureusement, pour le premier match face à l’Ajax, les supporters feront le déplacement pour soutenir les hommes de Marcelino !

L’Olympique de Marseille jouera ce jeudi 21 septembre son premier match d’Europa League après la réception de Toulouse ce dimanche et avant le clasico face au PSG au Parc des Princes le 24 septembre. Ce premier déplacement à Amsterdam est d’une importance capitale pour bien débuter l’aventure en Europa League et tenter de sortir de ce groupe très relevé.

2000 places pour les supporters marseillais à Amsterdam !

Pour y parvenir, les joueurs de Marcelino pourront compter sur leurs supporters ! En effet, comme l’explique La Provence, les Marseillais sont autorisés à faire le déplacement aux Pays-Bas pour soutenir leur équipe. 2000 places devraient être accordés aux supporters olympiens qui étaient inquiets de se voir interdir de déplacement par les autorités néerlandaises.

A LIRE AUSSI: Mercato concurrents OM: Lyon tient son nouveau coach !

#OM : les supporters olympiens autorisés à se déplacer à Amsterdam#TeamOMhttps://t.co/jxLxqqymqG — La Provence OM (@OMLaProvence) September 13, 2023

Tous les matchs de poule diffusés en clair !

Brighton, Ajax, Athènes… Toutes ces rencontres ont un point commun qui devrait faire plaisir aux supporters marseillais et à leur portefeuille ! Pour ceux qui n’auront pas la chance d’être au stade Vélodrome ou en déplacement, W9 diffusera toutes les rencontres de phase de poules l’Olympique de Marseille cette saison

Pas besoin, donc, de s’abonner à une énième plateforme pour pouvoir profiter de l’aventure européenne marseillaise ! W9 est une chaîne qui fait partie de la TNT et donc disponible gratuitement. Sur internet, il sera aussi possible de regarder les rencontres en streaming sur le site officiel du groupe M6, 6Play.

W9 diffusera les 6 matchs de poule de l’OM en Europa League 💙🤍 🆚 Ajax – OM (21/09 à 21H00)

🆚 OM – Brighton (05/10 à 18H45)

🆚 OM – AEK Athènes (26/10 à 18H45)

🆚 AEK Athènes – OM (09/11 à 21H00)

🆚 Ajax – OM (30/11 à 21H00)

🆚 Brighton – OM (14/12 à 21H00) Programmation… pic.twitter.com/WEvX4Rkqvc — Footballogue (@Footballogue) September 11, 2023

Près de 8 millions de gains perçus avant le début de la C3

Selon les estimations de Sportune, les Olympiens ont déjà perçu environ 8 millions d’euros avant même le début de la compétition. Pour cela, il y a d’abord la prime de qualification de 3,63 millions euros, à laquelle s’ajoute les primes de résultats, 630 000 euros pour une victoire et 210 000 euros en cas de match nul.

Il faut également prendre en compte la prime de coefficient qui est de 69,75 millions d’euros au total, établie sur un classement de 10 ans en fonction des performances européennes des 32 clubs qualifiés. Par exemple, l’équipe avec le moins de coefficient européen touche une seule part de ce montant qui équivaut à 132 000 euros, à l’inverse de la première qui touche les trente-deux dividendes (4,224 millions d’euros). Marseille, parmi les deux autres clubs français engagés, devance Toulouse mais est derrière le Stade Rennais. Il est le 15e sur 32, ce qui lui vaut une part d’un peu plus de 2,37 millions d’euros.

Le tout ajouté à la part de marché de droit TV, avec 3 pensionnaires de Ligue 1 ( à condition que ni le PSG, ni le RC Lens ne soient reversés plus tard de la Ligue des champions), l’OM pourra ici prétendre plus ou moins à 2 millions d’euros.

A LIRE AUSSI: OM : Le gros coup de gueule de la famille Tapie après la sortie de la série NetflixEnviron 10 millions d’euros pour la dernière Ligue Europa

D’autres bonus à la performance s’ajouteront en cours de tournoi, de la phase de poules jusqu’à la finale. Cette dernière vaut à elle seul 4,6 millions d’euros pour les équipes qui la disputent. Le vainqueur empoche 4 millions d’euros en plus. La dernière campagne de C3 avait rapporté 9.8 millions d’euros aux Phocéens, avant qu’ils ne poursuivent leur aventure européenne en Ligue Europa Conférence, ce qui a valu 4.6 millions de plus.

Mercato OM: Les coulisses du choix de Guendouzi

Arrivé à la Lazio de Rome en provenance de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi est revenu sur son choix de rejoindre la Serie A ce mercredi lors de sa conférence de presse de présentation. Le directeur sportif des Biancocelesti, Angelo Fabiani, a expliqué les détails du transfert du milieu de terrain vers le club romain.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Mattéo Guendouzi a finalement rejoint la Lazio dans les derniers jours du mercato estival. L’international français (7 sélections) a quitté l’OM sous la forme d’un prêt payant de 1 million d’euros, assorti d’une obligation d’achat de 12 millions d’euros + 5 millions d’euros de bonus.

Présenté devant les médias italiens, le milieu de 24 ans a indiqué les raisons de sa signature en Serie A: « J’ai choisi la Lazio tout d’abord parce que c’est un gros club avec une histoire, à la fois en Italie et en Europe. Ils ont gagné des trophées dans le passé et je voulais faire partie de ce club où je pouvais continuer de grandir et m’améliorer. J’aimerais gagner quelque chose avec la Lazio », a affirmé Guendouzi. « Durant les différentes réunions, le club a montré un réel intérêt pour moi et un vrai projet. Avoir un excellent entraîneur comme Sarri ici m’a aussi poussé à venir, car avec un aspect personnel, le partage sa philosophie du football et ces idées à propos du sport. Je suis sûr qu’il va m’aider à me développer. C’est vrai que je n’ai eu que quelques sessions d’entraînement, mais c’est comme si j’étais là depuis plusieurs saisons. Cette équipe a été construite pour aller loin. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis venu à la Lazio », a ajouté l’ancien marseillais.

De son côté, le directeur sportif de la Lazio, Angelo Fabiani, est revenu sur les coulisses de cette transaction: « Guendouzi a fait l’objet de négociations longues et difficiles, il fallait se mettre d’accord sur de nombreux éléments. Cependant, il ne voulait que la Lazio, il était à l’aéroport avec sa valise pendant plusieurs jours avant de venir ici et il a refusé plusieurs offres », a indiqué le dirigeant italien.