Mercato OM : Walid Acherchour affirme que le vestiaire marseillais valide ce possible coach !

La quête du successeur de Beye est un des premiers chantiers de l’été marseillais. Pour Walid Acherchour, Bruno Genesio est le profil qu’il faut. Plusieurs joueurs olympiens souhaitent son arrivée.

L’OM n’a pas encore de directeur sportif (même s’il devrait être nommé rapidement selon le nouveau président Stéphane Richard) mais la quête du prochain entraîneur est dans toutes les bouches. Plusieurs profils reviennent de manière récurrente. C’est le cas de Christophe Galtier, de Conceiçao récemment, mais aussi de Bruno Genesio.

Plusieurs pistes mais Genesio en ligne de mire

La piste de Galtier semble s’essouffler peu à peu, lui qui est encore sous contrat un an avec le club saoudien de NEOM. Celle du portugais Sergio Conceiçao est un petit peu plus chaude. Il négocie son départ et souhaite replonger rapidement en Europe. Son agent Jorge Mendes l’aurait déjà proposé aux dirigeants marseillais selon Foot Mercato.

Mais le nom qui revient avec insistance est celui de Genesio. Le technicien français a quitté Lille en début de semaine après avoir décroché la troisième place, synonyme de Ligue des Champions. Malgré la concurrence de l’AS Monaco et du Paris FC, l’OM aurait une longueur d’avance selon Foot Mercato et espère finaliser son arrivée dans les prochains jours. Le nouveau président du club marseillais, Stéphane Richard, aurait même déjà échangé avec l’ancien technicien du LOSC et le courant serait bien passé.

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“Il y a pas mal de joueurs de l’OM qui veulent l’arrivée de Bruno Génésio”

L’optimisme règne en coulisses et se propagent dans le vestiaire, où de nombreux joueurs de l’effectif verraient d’un très bon œil l’arrivée de Genesio. Des informations confirmées par Walid Acherchour dans Génération After sur RMC : “Les échos que j’ai, c’est qu’il y a pas mal de joueurs de l’OM qui veulent l’arrivée de Bruno Genesio. Il est très apprécié des joueurs. Je n’ai pas entendu un mec du milieu critiquer Bruno Génesio. C’est une grande force. Protecteur et humain incroyable.”

Réputé pour sa gestion humaine, expérimenté, tout terrain, capable de sublimer un effectif, Bruno Genesio coche beaucoup de cases. Habitué à la pression et à la lutte pour le haut de tableau mais aussi à lancer des jeunes et à tirer le maximum d’un groupe, il est une cible de choix pour l’OM. Beaucoup de qualités qui feraient du bien à l’OM après une saison marquée par l’instabilité et les crises.

Clarence Maillefaud