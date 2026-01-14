Mercato OM : Walid Acherchour est catégorique concernant le transfert de Robinio Vaz !

À peine révélé au plus haut niveau, Robinio Vaz va déjà quitter l’Olympique de Marseille. Arrivé à Rome ce mardi soir, l’attaquant de 18 ans s’apprête à s’engager avec l’AS Roma dans le cadre d’un transfert estimé à 25 millions d’euros bonus compris, une opération commentée sans détour par Walid Acherchour sur RMC.

Un départ de Vaz après l’échec des discussions contractuelles

Formé et lancé à l’OM, Robinio Vaz ne portera plus le maillot olympien. Désireuse de sécuriser son jeune attaquant, la direction marseillaise avait initialement ouvert des discussions pour une prolongation de contrat. Celles-ci n’ont toutefois pas abouti, le joueur n’ayant pas donné suite à la proposition transmise par le club.

Dans ce contexte, l’offre formulée par l’AS Roma a fini par s’imposer comme une solution évidente. Le club italien a accepté de débourser 25 M€ bonus compris, avec une clause de 10 % à la revente, pour s’attacher les services d’un joueur recruté pour seulement 200 000 €. Un écart financier considérable qui éclaire la décision finale de l’Olympique de Marseille, engagé dans une gestion attentive de son effectif et de ses ressources.

🗣️ @Walidacherchour sur la vente de Vaz par l’OM : “Tu ne sais pas s’il va devenir Osimhen ou Bamba Dieng. 25 M€, c’est irrefusable.” #RMCLive pic.twitter.com/0VVOpwStWY — After Foot RMC (@AfterRMC) January 13, 2026

Walid Acherchour : « 25M€, une offre qui est irrefusable »

Consultant dans Génération After sur RMC, Walid Acherchour a livré une analyse factuelle de ce dossier. « L’OM fait une bonne affaire, bien évidemment. À partir du moment où tu as acheté un joueur 200 000€ et que tu le revends 25 M€ bonus compris avec 10 % à la revente sur un numéro 3. En début de saison, Aubameyang et Gouiri partaient bien devant Robinio Vaz », a-t-il estimé à l’antenne.

Le consultant a également replacé ce transfert dans une réflexion plus globale sur la construction de l’effectif marseillais, désormais dirigé sportivement par De Zerbi. « Tout dépend de ce que tu fais derrière des 25 M€. Est-ce que c’est pour se renforcer, prendre un numéro 6 devant la défense, essayer de combler certains trous dans cet effectif ? », a-t-il poursuivi.



Walid Acherchour insiste enfin sur le caractère opportun de l’opération en janvier, à deux ans de la fin de contrat du joueur : « Il y a la question qui se pose sur la gestion des jeunes, mais, pour moi, c’est une offre qui est irrefusable ». Et de rappeler l’incertitude inhérente à l’évolution d’un jeune attaquant : « Aujourd’hui, tu ne peux pas savoir si Robinio Vaz va devenir Osimhen ou Bamba Dieng. À partir de ce moment-là, quand tu es l’Olympique de Marseille et que tu as besoin d’argent, tu dois le vendre. »

Avec ce transfert vers la Serie A, l’OM tourne donc la page Robinio Vaz, en misant sur une plus-value immédiate dans un contexte économique et sportif exigeant.