Mercato OM : Tudor agacé par les deux premières questions en conférence de presse…

L’OM reçoit Monaco ce samedi soir au stade vélodrome. L’entraineur de l’Olympique de Marseille était présent en conférence de presse pour évoquer cette rencontre et répondre aux questions des journalistes.

L’entraineur de l’OM Igor Tudor était en conférence de presse ce jeudi. Il s’est agacé des deux premières questions posées par les journalistes sur le mercato puis sur la coupe de France contre le PSG.

« Vous ne voulez pas parler du match contre Monaco ! Vous ne respectez pas l'importance du match contre Monaco. Il y a un gros match et les premières choses dont me parlez, ce sont le mercato et la Coupe de France. (…) ça c'est votre actualité, pas la mienne. Il faut se concentrer sur ce match de samedi contre Monaco« Igor Tudor – Source conférence de presse (26/01/2023)

Tudor (agacé par les deux premières questions) : « Vous ne respecter pas le match de contre Monaco, vous me parlez de Mercato et de Coupe de France sur les deux premières questions et pas du match de samedi… » #OM #MercatOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 26, 2023

« Plus les joueurs sont convaincus par ce qu’on fait, mieux c’est pour l’entraîneur. Ce sont des questions que j’ai déjà entendues. Les dynamiques, c’est comme ça, il suffit qu’on perde un ou deux matchs pour que ça change. » Igor Tudor – Source conférence de presse (26/01/2023)

