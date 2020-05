Mercato : Visé par plusieurs clubs, ce minot formé à l’OM va devoir trancher !

Il fait partie de la longue liste des joueurs de l'OM dont le contrat se termine en juin 2021. Après un prêt satisfaisant en Ligue 2, Christopher Rocchia va devoir faire un choix important cet été...

Il fait partie de la longue liste des joueurs de l’OM dont le contrat se termine en juin 2021. Après un prêt satisfaisant en Ligue 2, Christopher Rocchia va devoir faire un choix important cet été…

Mis à part une très courte apparition en Ligue 1, Christopher Rocchia n’a pas (encore) eu sa chance avec l’OM. Pourtant, le poste de latéral gauche est peu fourni depuis le départ de Patrice Evra il y a presque 3 ans (novembre 2017). Seul Jordan Amavi est un spécialiste du poste. Pour autant, Christopher Rocchia a été envoyé en Ligue 2 pour s’aguerrir, il sort de 18 mois de prêt au FC Sochaux.

ROcchia enfin prêt pour prendre le rôle de doublure à l’OM ?

A un an de la fin de son contrat, le joueur et l’OM vont devoir faire un choix. D’autant que selon la Provence, le latéral de 22 ans aurait des prétendants. Le quotidien local précise ce jeudi que « Rocchia suscite l’intérêt de plusieurs formations, en France (Ligue 1, Ligue 2) et à l’étranger (Belgique). » Reste à connaitre la position d’André Villas-Boas, qui ne l’avait pas retenu en début de saison. Une prolongation du joueur peut rester accessible pour les finances très serrées du club olympien. De plus, du côté de Sochaux on souligne sa progression surtout physiquement et dans le domaine défensif…

Interrogé par la Provence, le coach sochalien, Omar Daf ne serait pas contre le récupérer.

Aujourd’hui, Rocchia a sa place dans un club de Ligue 1 — Daf

« Partir en prêt a été très intelligent de sa part, ça lui a permis de se frotter à la Ligue 2, qui est très difficile physiquement. Aujourd’hui, il a sa place dans un club de Ligue 1. En tout cas, si l’OM hésite, moi je le reprends. » Omar Daf – source : La Provence