Metz – OM : Le onze marseillais avec une grosse surprise !

Le déplacement à Metz est une occasion de confirmer les bons résultats du mois de septembre pour Roberto De Zerbi. Avec 3 forfaits, voici le onze proposé par le technicien italien pour ce déplacement…

Ce déplacement à Metz compte pour la 7e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, devrait va faire sans Kondogbia, Medina et Traoré blessés. De Zerbi a confirmé le retour à l’entrainement de Balerdi qui est bien présent dans le groupe mais qui pourrait encore être un peu court pour débuter cette rencontre…

Gomes et Weah de retour ! Vaz titulaire !

De Zerbi conserve sa défense à 4 pour ce déplacement à Metz ! Le coach reste avec son 4-2-3-1, Weah retrouve son poste de latéral droit. la charnière est composée de Pavard et Aguerd alors qu’Emerson occupe le couloir gauche. Au milieu, Gomes retrouve une place de titulaire, tout comme Hojbjerg, associé à O’Riley, qui a beaucoup enchainé… En attaque, Greenwood et Paixao sont associés au jeune Robinio Vaz !

Le onze de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Weah Pavard Aguerd Emerson

Hojbjerg O’Riley Gomes

Greenwood Vaz Paixao

