Milik a eu droit à des explications, le plus gros salaire pour Kamara ? et le onze olympien face à Reims… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce mercredi : Milik a eu droit à des explications, le plus gros salaire pour Kamara ? et le onze olympien face à Reims…

OM : Milik a eu des explications sur sa mise à l’écart !

Titulaire indiscutable en fin de saison dernière, Arek Milik a quelque peu perdu de sa superbe cette année. Le Polonais aurait eu un entretien avec Jorge Sampaoli sur son utilisation.

L’Olympique de Marseille joue dans plusieurs systèmes différents depuis le début de saison. Jorge Sampaoli n’a pas tout le temps utilisé Arek Milik au poste de numéro 9 en tant que titulaire. En début de saison, le Polonais n’était pas remis à 100% de sa blessure et a dû patienter quelques semaines pour revenir.

Sans lui, l’équipe tournait plutôt bien. Payet jouait le rôle de faux numéro 9. Ünder et le Réunionnais ont bien compensé l’absence de Milik en terme de statistiques. Mais au retour de l’ancien joueur du Napoli, ça a été plus compliqué.

Sampaoli l’a donc remis de côté et a tenté de retrouver la folie du début de saison… Cela a marché et Milik semble être plutôt relégué à de la rotation en attendant de trouver la solution et de l’installer dans un système qui colle à ses capacités.

Sampaoli a rassuré Milik?

Le Polonais, toujours très professionnel, n’a pas eu l’air de mal prendre cette situation. Mais en tant que compétiteur, il a forcément eu des questionnements sur sa place dans l’effectif. L’Equipe affirme ce mercredi que Jorge Sampaoli et Milik ont eu une discussion à ce sujet.

Le coach argentin lui aurait expliqué les raisons de sa petite mise à l’écart. D’après lui, son manque de préparation estival s’est ressenti et le système proposé en cette première partie de saison ne colle pas avec les qualités de Milik.

On ne doit pas jouer moins bien avec un neuf pur comme Milik — Sampaoli

Petit à petit, le dispositif se calque un peu plus au Polonais. On l’a notamment vu face à Cannet-Rocheville où l’ancien joueur de l’Ajax a mis un triplé dont un penalty. Un bon match qui va certainement le remettre en confiance et le rebooster pour la seconde partie de saison.

En conférence de presse au début du mois de décembre, Jorge Sampaoli revenait sur son système et la nécessité de mieux jouer malgré la présence d’Arek Milik dans le onze de départ.

« L’Olympique de Marseille meilleur sans Arkadiusz Milik ? C’est pareil avec tous les numéros neuf différents de Payet, pas que Milik. La présence de Payet en faux neuf aide le volume offensif de toute l’équipe. Payet ressemble plus aux joueurs du milieu, donc ils le trouvent plus facilement, a expliqué le coach argentin. Concernant Milik, son absence lors de la préparation lui a fait perdre du temps dans le développement collectif. Il faut qu’on travaille sur cela, pour ne pas jouer moins bien avec un neuf pur comme lui. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (03/12/21)

Mercato OM : Le plus gros salaire du club offert à Kamara ?

Le départ du minot Boubacar Kamara, libre à la fin de son contrat en juin prochain, se précise au fil des semaines. Le milieu de terrain ne s’est pas positionné mais un départ sans indemnité de transfert est l’option la plus attendue…

Poussé vers la sortie l’été dernier, Boubacar Kamara a néanmoins conservé une place importante dans le onze de Jorge Sampaoli. Le joueur de 22 ans a disputé 14 matches de Ligue 1 et 5 d’Europa League. Alors que Pablo Longoria tente de lui faire signer une prolongation de contrat depuis plusieurs semaines, l’Equipe raconte ce matin que les relations restent fraiches entre la direction du club et l’entourage du joueur…

3 offres avec le plus gros salaire de l’OM pour Kamara ?

Le quotidien sportif explique que malgré tout, l’OM aurait fait « une dernière proposition de prolongation début novembre, déclinable en trois options : contrat court, moyen ou long terme. Dans chaque cas, le joueur formé au club a la possibilité de devenir le plus gros salaire de l’effectif. »

Pablo Longoria tenterait aussi de convaincre le joueur de changer d’agent, « qui sont très proches de la compagne du joueur, Coralie Porrovecchio. » L’Equipe conclut que le joueur ne s’est toujours pas positionné et que la tendance reste à un départ libre en juin. En Premier League son nom est annoncé à Manchester United pour un transfert cet hiver…

Interrogé à son sujet en conférence de presse aujourd’hui, Jorge Sampaoli n’a pas caché son inquiétude dans ce dossier. S’il espère qu’une solution sera trouvée rapidement, le technicien argentin a tout de même indiqué rechercher des alternatives pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ dès cet hiver ou l’été prochain.

J’espère qu’on va trouver une solution — Sampaoli

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)

OM : Le onze de Jorge Sampaoli avec un retour important pour affronter le Stade de Reims !

Ce mercredi à 21h, l’Olympique de Marseille reçoit le Stade de Reims au Vélodrome. Jorge Sampaoli fait confiance à son onze type!

L’Olympique de Marseille reçoit ce mercredi à 21h le Stade de Reims pour la 19e journée de Ligue 1. Le coach Jorge Sampaoli a positionné son onze type !

Mandanda est de retour sur le banc au profit de Pau Lopez avec une défense à trois devant lui : A droite, Saliba, Luan Peres à gauche et Caleta-Car dans l’axe.

Kamara est au milieu de terrain en pointe basse. Guendouzi est titularisé sur le côté gauche avec Rongier à droite qui évoluera dans son poste hybride habituel. Plus haut à droite, Cengiz Ünder fait son retour après sa blessure au dos.

Sur le côté gauche, Jorge Sampaoli fait confiance à Gerson qui reste sur de bonnes prestations en Ligue 1. En numéro 10 : Dimitri Payet sera charger d’alimenter Arek Milik en ballons qui est seul en pointe !

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Rongier Guendouzi

Ünder Payet Gerson

Milik

🗣 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎 #OMSDR 🔥 Le XI de départ choisi par Jorge Sampaoli pour débuter la rencontre ! 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋’𝐎𝐌 💙 pic.twitter.com/TdinL2mtvc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 22, 2021

Déclarations d’avant-match

« Tous les entraîneurs font en sorte que les joueurs ne soient pas distraits dans ce genre de match. On doit faire en sorte qu’aucun joueur ne parte en vacances trop tôt. On a la possibilité de finir l’année à la deuxième place. La nécessité du coach est d’être sûr que le joueur a compris et qu’il prenne du plaisir à jouer avec le maillot. Cela a peut-être autant d’importance que du repos. En fin de carrière, les joueurs ont toujours des regrets. On perd parfois le plaisir. J’insiste toujours auprès des joueurs sur le fait qu’il n’y a rien de mieux qu’un match. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / RMC (21/12/2021)

« Avec seulement 3 jours entre les deux rencontres, ce n’est pas évident de se préparer. Nous allons travailler tous ensemble pour être performant demain. Marseille a le même problème. C’est une semaine différente et il faut savoir s’adapter« , a expliqué le technicien espagnol, qui compte bien tenter le tout pour le tout dans la cité phocéenne. « Nous avons pour objectif d’aller gagner à Marseille ! Nous en sommes capables et les matchs face à Lyon (victoire 1-2) et face à Rennes (victoire 0-2) le prouvent » Oscar Garcia – Source : Conférence de presse (22/12/2021)