Milik vers la Juve ? Paganelli met le feu aux réseaux avec Ronaldo, le point sur le dossier Bailly… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Arkadiusz Milik se rapproche de la Juve, Paganelli met le feu aux réseaux avec Ronaldo, Éric Bailly bientôt à l’OM ?

Mercato OM : Milik, ça s’accélère avec la Juve ! (Les détails du transfert révélés)

En quête d’un attaquant pour remplacer Alvaro Morata, La Juventus aurait coché le nom d’Arkadiusz Milik. Si cette piste n’était initialement pas prioritaire, elle le serait devenue depuis l’échec des négociations avec Memphis Depay. Et les choses se seraient même accélérées ces dernières heures.

Où jouera Arkadiusz Milik la saison prochaine ? Contrairement aux deux premières journées de Ligue 1, le buteur Polonais n’était pas titulaire ce samedi lors de la victoire de l’OM contre Nantes (2-1) au stade vélodrome.

Depuis quelques semaines son nom circule du côté de la Juventus Turin qui cherche un attaquant pour remplacer Alvaro Morata. Memphis Depay était la priorité numéro 1 du club italien mais les négociations avec l’ancien lyonnais n’ont pas abouties.

Les Bianconeri auraient ainsi relancé la piste Milik. Plusieurs médias italiens indiquent ainsi ce Lundi l’international polonais serait désormais tout proche de s’engager avec la Juve. que en italien proposé un prêt avec option d’achat à la direction marseillaise pour s’attacher les services du buteur.

Il Corriere dello Sport révèle même les détails du deal que serait en train de négocier le club turinois avec l’Olympique de Marseille. L’OM et les Bianconeri se seraient ainsi téléphonés hier afin de finaliser un prêt payant de 2 M€ assorti d’une option d’achat de 8 M€. La prise en charge du salaire de Milik (3,7 M€ annuels) ne serait ainsi pas un problème pour la Juventus. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2025, Milik pourrait donc rapidement plier bagages en cas d’accord.

« Milik est à l’envers du jeu » De Bono

Invité à réagir sur les difficultés du Polonais depuis le début de la saison, Jean-Charles De Bono estimait évoquait la période difficile sur le plan sportif que traverse actuellement le buteur polonais à l’OM. Il garde néanmoins confiance dans les qualités de l’attaquant de 28 ans.

« Milik, qu’on l’aime ou non, c’est un vrai joueur de foot, un vrai buteur. C’est un vrai technicien, il connaît le football. Le problème c’est que l’on a pas ce Milik actuellement sur le terrain. Je le sens perturbé. Dans ce système de jeu, il a un rôle qui est très loin du but. Il a pas assez de bons ballons dans la surface, il a raté beaucoup de choses mais on ne le sert pas assez. Je pense qu’il décroche loin de sa position préférentielle parce qu’il n’est pas bien en ce moment. Quand tu n’es pas bien physiquement, tu as tendance à soit en faire trop soit ne pas en faire assez. Tu n’es pas dans le bon tempo. Tu es à l’envers du jeu. C’est ce qui arrive aujourd’hui à Milik. Cela n’enlève pas ses qualités. On sait que c’est un bon joueur de remise, qu’il est précis dans le dernier geste. On ne peut pas dire aujourd’hui que c’est un mauvais joueur. Il faut l’aider pour qu’il aille mieux. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (15/09/2022)

Mercato OM : Paganelli met le feu aux réseaux concernant Ronaldo !

Depuis quelques jours des rumeurs autours de contacts entre l’Olympique de Marseille et l’agent de Cristiano Ronaldo ont vu le jour. Hier dans l’émission le Canal Football Club, Laurent Paganelli a mis le feu aux réseaux sociaux en expliquant que le transfert de l’international Portugais vers l’OM était tout à fait possible.

Le hashtag humoristique #RolandOM va-t-il finalement devenir une réalité ? La semaine dernière, le journaliste italien Niccolo Ceccarini a annoncé sur son compte Twitter que le club marseillais avait pris des contacts avec l’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Forcément, ce tweet avait déjà fait énormément de bruit auprès des supporters de l’Olympique de Marseille…

Hier soir, sur Canal +, Laurent Paganelli en a remis une couche en annonçant que la possibilité de voir débarquer Cristiano Ronaldo à l’OM existait réellement. « Il peut signer à l’ OM , c’est une petite info », a-t-il ainsi lâché sur le plateau du Canal Football Club.



🗣️ »Il peut signer à l’@OM_Officiel, c’est une petite info » 7⃣🇵🇹 19H57 : PLATEAU DU CFC @LaurentPaganel1 lâche LA bombe qui va secouer la planète foot Comme Paga, vous y croyez ? (par contre inutile d’appeler ce n’est pas son vrai numéro 😜) ▶️ https://t.co/zI9DZImw6X pic.twitter.com/8bV4TppCgr — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 21, 2022

Forcément, cette déclaration n’est pas passée inaperçue loin de la. Celle-ci a déclenché une nouvelle vague de #RonaldOM sur les réseaux sociaux

Mercato OM : Le point sur le dossier Bailly

Le quotidien régional La Provence a fait le point sur les tractations entre l’Olympique de Marseille et Éric Bailly, annoncé depuis quelques jours à l’OM.

Eric Bailly sera-t-il la prochaine recrue de l’OM ? Annoncé depuis plusieurs jours du côté de Marseille, le défenseur central de Manchester United est toujours en discussions avancées avec le club marseillais. Ce lundi, le journal la Provence fait le point sur ce dossier. Comme évoqué ce week-end, l’OM et MU ont trouvé un accord pour un prêt avec option d’achat obligatoire sous condition d’un certain nombre de matchs joués et de qualification en Ligue des Champions. Le joueur doit maintenant trouver un accord avec l’international ivoirien.

Les négociations se poursuivent toujours en ce sens, indique ainsi le quotidien régional. Il s’agit notamment de trouver un accord sur le salaire du défenseur central une fois que l’option d’achat sera levée.

Un jeu de chaise musical s’installe avec des résultats en ascenseur. Jusqu’à quand ça va durer? — Acherchour

Pour Walid Acherchour, chroniqueur dans l’After sur RMC, l’Olympique de Marseille ne pourra pas tenir sur la durée avec de telles changements chaque saison. Il faut de la stabilité pour pouvoir s’installer comme un club important en Europe et continuer à grandir.

« Je voulais parler de l’Olympique de Marseille et d’où aller le club plus globalement. J’ai l’article dans L’Equipe aujourd’hui (mercredi) qui parlait du grand manège et du grand manège qui s’est opéré. J’ai réfléchi tout l’après-midi d’où allait l’OM et où allait l’OM. Est-ce qu’aujourd’hui, cette politique qui est du aux moyens du club et notamment du manque de vente, du modèle… Longoria est tributaire de ça. Est-ce que ce jeu de chaise musical va être viable et jusqu’à quand l’OM va être obligé de faire ça tous les ans? 3 coachs en 3 ans, Sampaoli / Villas-Boas / Tudor, on peut aussi ajouter Larguet. Ntcham qui est la goutte d’eau qui fait déborder le vase entre Longoria et le coach. C’était aussi un peu avec Eyraud. Ce qu’il s’est passé avec Sampaoli cette saison… Longoria veut un modèle italien avec l’entraîneur qui entraîne et qui n’a pas à s’intéresser au recrutement. Tudor ce n’est pas le plus stable d’Europe. En moyenne sur les trois dernières années, il y a une moyenne de 10 recrues par an. Equipe changeante, entraîneur changeant, philosophie changeante… Il y a des joueurs qui arrivent en prêt mais sans option d’achat. Comme Tavares et Saliba. Des joueurs vieillissants. Un jeu de chaise musical s’installe avec des résultats en ascenseur. Jusqu’à quand ça va durer? Quand on voit les joueurs qui arrivent avec Sanchez et Payet tu ne peux pas construire. J’ai regardé l’effectif, il ne reste plus beaucoup de joueurs d’il y a deux ans. Même pour les supporters, tu ne peux même pas t’identifier. En Europe, ce modèle-là, est-ce qu’il est viable? » Walid Acherchour – Source : After RMC (17/08/22)