Moffi a donné sa réponse, Clauss suivit par l’Atletico Madrid, une pépite de 19 ans pistée? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos du jour ! Ce mercredi au programme : Moffi a donné sa réponse, Clauss suivit par l’Atletico Madrid, une pépite de 19 ans pistée?

L’Olympique de Marseille n’aura pas Terem Moffi cet hiver ! L’attaquant de Lorient a pris sa décision et il voudrait rejoindre l’OGC Nice !

Terem Moffi a refusé l’Olympique de Marseille ! L’attaquant de Lorient veut rejoindre l‘OGC Nice, club qui le suit depuis plusieurs semaines. L’Equipe explique que les Aiglons vont formuler une offre. Fabrice Hawkins affirmait qu’il s’agissait d’une offre de 30M€ bonus compris.

Dans le DFM de ce lundi, Jean Charles De Bono a donné son avis sur le possible recrutement de Terem Moffi en provenance du FC Lorient.

»C’est un joueur qui a de l’expérience et qui est titulaire à Lorient. Il confirme une nouvelle fois, même s’il a été blessé, que c’est un vrai buteur qui peut jouer seul devant par sa vitesse et par sa puissance. Ce que nous démontre Terem Moffi depuis quelques saisons, on ne peut pas dire que ce n’est pas un joueur qui ne rentre pas dans le cadre de l’Olympique de Marseille. Dans le système où veut jouer Tudor, il rentre tout à fait. L’attaquant devant avec les deux de derrière qui font le travail pour lui, qui récupèrent et qui vont dans la profondeur. Il est capable d’aller lutter face à un ou deux adversaires, seul par sa vitesse, par ses dribbles et par sa puissance. Donc se serait un joueur, pour moi, actuellement, qui serait capable de jouer à l’OM. Il a toutes les qualités requises pour être dans cet effectif ». Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (23/01/2023)

L’Olympique de Marseille a récupéré Jonathan Clauss cet été en provenance du RC Lens. D’après Nizaar Kinsella, journaliste pour Standard Sport, l’Atletico Madrid apprécierait son profil !

Le mercato d’hiver de l‘Olympique de Marseille prend une toute nouvelle tournure en cette fin de mois de janvier ! Guendouzi est pisté par plusieurs clubs anglais, Pape Gueye pourrait partir et Bamba Dieng est à Lorient pour s’y engager.

En plus de ces dossiers côté départ, Jonathan Clauss est suivi par l’Atletico Madrid ! Le club espagnol est très intéressé par son profil et souhaite le récupérer dès ce mois de janvier en prêt avec option d’achat.

Si cela n’est pas possible, les Colchoneros envisage un transfert définitif lors du mercato estival 2023 d’après les informations du journaliste Nizaar Kinsella, spécialiste de Chelsea. Les Blues avaient d’ailleurs coché le nom de Clauss à la place de Malo Gusto mais son âge semblait poser problème pour le projet mis en place.

