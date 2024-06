Monaco fonce sur Mikautadze, un club de plus pour Balerdi? Les avancées du dossier Conceiçao… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Monaco fonce sur Mikautadze, un club de plus pour Balerdi? Les avancées du dossier Conceiçao…

Georges Mikautadze a été l’une des pistes de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato d’été. Le Géorgien devrait finalement rejoindre un autre club français.

Après une belle fin de saison avec le FC Metz, Georges Mikautadze n’a finalement pas réussi à sauver le club lorrain de la relégation. Malgré cela, ses performances ont été remarquées en Ligue 1 et plusieurs clubs ont pris des renseignements, comme l’OM, Lyon ou encore l’AS Monaco.

C’est le club de la Principauté qui devrait rafler la mise comme le confirme le journal L’Equipe ce mardi soir. L’attaquant devrait bien signer un contrat avec l’AS Monaco dans les prochains jours afin de remplacer Ben Yedder. Un accord verbal a été trouvé entre le joueur et les dirigeants. Un coup dur pour l’OM qui espérait le récupérer.

Wissam Ben Yedder ne signera pas de prolongation de son contrat, et va se retrouver libre à 33 ans. Du coup, selon l’Equipe, « Monaco s’était en fait mis en quête d’un attaquant pour épauler le duo Folarin Balogun-Breel Embolo la saison prochaine. Le jeune international ivoirien Karim Konaté (20 ans, sous contrat jusqu’en 2028), auteur de 22 buts et 8 passes décisives en 38 matches avec Salzbourg cette saison, est apprécié. Suivi par Leipzig, (…) Georges Mikautadze est également cité du côté du Rocher. Le Géorgien (23 ans), qui participera à l’Euro (14 juin-14 juillet), a été impliqué sur 17 réalisations (13 buts, 4 passes décisives) en 20 rencontres de L1 cette saison. (…) Une autre piste est étudiée : celle menant à Armando Broja. Revenu en début de saison d’une grave blessure à un genou, l’international albanais de 22 ans, lui aussi attendu à l’Euro, a été prêté sans succès par Chelsea à Fulham entre février et mai (80 minutes de jeu en Championnat). »

L’Olympique de Marseille ne serait qu’à un pas de faire signer Sergio Conceiçao ! Le coach portugais devrait arriver dans les prochains jours mais d’après L’Equipe, le club se veut prudent.

Ces derniers jours ont semble-t-il été décisifs pour l’arrivée de Sergio Conceiçao au poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le Portugais serait proche d’un accord avec le Portugais qui, d’après La Provence, serait enthousiaste à l’idée de commencer son aventure dans le Sud.

Seulement, L’Equipe est plus prudent. Du moins, c’est ce que le club laisse entendre d’après les informations du quotidien sportif. « Si d’autres sources assurent qu’il ne reste que des détails à régler avant un dénouement prévu dans les prochains jours, les dirigeants marseillais marchent sur des oeufs : ils ne veulent pas s’emballer pour ne pas gâcher au dernier moment une négociation aussi cruciale que compliquée », détaille L’Equipe.

Alors que l’arrivée de Sergio Cocneicao se précise, notre journaliste Nicolas Filhol a abordé tous les points positifs de cette potentielle arrivée du coach portugais à la tête de l’OM. Il reste sceptique sur certains aspects du jeu, » J’ai un peu plus de réticence sur le jeu ou des fois, il peut jouer dégueulasse, si c’est des fois ça va, mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude parce que je trouve que ça correspond pas à l’OM » s’inquiète notre journaliste dans l’émission de ce lundi.

Cependant, les points positifs fusent en faveur du tacticien portugais « il a déjà coaché en ligue 1, il sait où y va, il ne va pas être surpris. Il aime les ambiances chaudes donc là il va être servi, il a un gros caractère c’est ce qu’il aime », explique-t-il sur le coach de 49 ans. « Il parle français, il a coaché en ligue des champions donc c’est un coach ambitieux qui veut rejouer en ligue des champions ». Sergio Conceiçao semble être le bon profil pour un club comme Marseille qui a besoin d’un entraîneur caractériel, emblématique, un profil qui semble parfait.

Après la grosse saison qu’il vient de réaliser, les prétendants ne manquent pas pour Léo Balerdi. L’Atlético Madrid viserait un autre joueur, mais un autre club européen serait intéressé par le défenseur argentin.

Selon Sportitalia, « l’Atalanta cherche au moins un, voire deux défenseurs, suite à la blessure survenue à Scalvini, et c’est pour cette raison qu’ils se tournent vers l’Argentin de l’équipe de Marseille. Balerdi, 25 ans, est depuis quatre saisons un pilier de l’équipe de France qui l’a racheté en 2020 au Borussia Dortmund. » Balerdi dispose encore d’un contrat de deux ans avec l’OM et serait en discussions avec le club pour signer une prolongation avec revalorisation.

Depuis la début de la saison de l‘Olympique de Marseille, l’un des joueurs s’est révélé ! En effet, Leonardo Balerdi est devenu l’un des cadres du club et a forcément attiré les clubs européens pour cet été. Ces dernières semaines, c’est l’Atlético Madrid qui semblait le plus chaud sur ce dossier. Seulement, l’OM ne semblait pas vouloir s’en séparer. D’après les informations de Fabrizio Romano, le club espagnol est en train de boucler l’arrivée d’un autre joueur à ce poste : Robin Le Normand. Un soulagement pour les Marseillais?

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid are advancing to complete Robin Le Normand deal soon.

Negotiations underway between clubs, Atléti want him to be the first centre back signing.

Personal terms already agreed, working on club-to-club deal with confidence. pic.twitter.com/G0vcUHpIa8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2024