Municipales à Marseille : quatre visions politiques pour l’avenir du Stade Vélodrome !

Relégué derrière les enjeux du narcotrafic, du logement ou de l’état des écoles, le dossier du Stade Vélodrome et de l’Olympique de Marseille s’invite néanmoins dans la campagne des municipales. Plusieurs candidats proposent des orientations différentes concernant l’avenir de l’enceinte et la relation entre la ville et le club. Entre vente du stade, référendum local ou nouveau modèle économique, les positions divergent nettement comme le précise l’Equipe.

Un dossier sensible pour les finances de Marseille

Propriété de la ville, le Stade Vélodrome reste un sujet sensible pour les finances municipales. Le partenariat public-privé conclu pour sa rénovation à l’approche de l’Euro 2016 a longtemps été critiqué pour son coût. Maire sortant, Benoît Payan a progressivement affiché un attachement marqué à l’Olympique de Marseille durant son mandat. Connaisseur du dossier du Vélodrome, il a plusieurs fois dénoncé le poids financier du partenariat public-privé pour la ville.

En 2021, l’hypothèse d’une vente du stade au propriétaire du club, Frank McCourt, ou à la Métropole Aix-Marseille-Provence avait été étudiée afin d’éviter une hausse de la taxe foncière. Cette option n’a finalement pas été concrétisée.

Après plusieurs tensions avec l’OM concernant le montant du loyer du stade, la municipalité a finalement privilégié une coopération renforcée. Fin 2025, la ville et l’Olympique de Marseille ont prolongé leur accord d’exploitation du Vélodrome jusqu’en 2041, sécurisant l’utilisation de l’enceinte par le club.

Référendum, société mixte ou stratégie événementielle

Député La France insoumise, Sébastien Delogu adopte une approche différente. Opposé au renouvellement du contrat actuel, il propose l’organisation d’un référendum local afin de consulter directement les habitants sur l’avenir du Stade Vélodrome. Selon lui, la question mérite d’être tranchée par les Marseillais, même si elle reste moins prioritaire que d’autres dossiers municipaux comme le logement insalubre.

Le candidat du Rassemblement national Franck Allisio avance pour sa part un modèle intermédiaire. Il imagine la création d’une société d’économie mixte où la ville conserverait 55 % des parts, aux côtés de l’Olympique de Marseille, d’entreprises locales et d’un fonds citoyen permettant aux habitants de posséder symboliquement une part du Vélodrome. La faisabilité juridique d’une telle structure reste toutefois incertaine au regard du contrat actuel.

Enfin, la candidate de la droite et du centre Martine Vassal défend une ligne plus institutionnelle. Son projet met l’accent sur une coopération avec la direction de l’OM, notamment son président Pablo Longoria, tout en évitant la politisation du club. Son équipe évoque également l’ambition d’accroître l’attractivité événementielle du Stade Vélodrome et du parc Chanot, avec l’objectif d’accueillir de grandes compétitions internationales, comme de futures finales de Ligue des champions au début de la prochaine décennie.

Dans une ville où l’Olympique de Marseille reste un marqueur identitaire majeur, l’avenir du Vélodrome continue ainsi de susciter des visions politiques contrastées.