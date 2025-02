Murillo confirme, un retour, trois absents et une incertitude face à Auxerre, et c’est confirmé pour Abdallah… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi :

Murillo confirme !

Alors qu’il état donné comme un possible partant lors du mercato d’hiver, Amir Murillo pourrait signer une prolongation avec l’OM. Le défenseur droit était en conférence de presse ce vendredi, il a été interrogé sur son avenir.

Amir Murillo a confirmé des négociations en cours pour une prolongation, la Provence parle d’un contrat jusqu’en 2028: « Une prolongation ? C’est vrai que le club et mon agent négocient, mais moi je reste concentré sur le match de demain et ce sera à eux de régler tout ça ».

C’est vrai que le club et mon agent négocient

Balerdi suspendu, Vaz et Moumbagna forfaits, Bakola de retour…

Alors que l’OM se prépare à affronter l’AJA dans un match décisif, le groupe connaît quelques secousses du côté médical et disciplinaire. L’entraînement se poursuit, mais les absences et retours progressifs viennent complexifier la donne.

Le point médical révèle plusieurs situations clés pour l’équipe marseillaise. Moumbagna est actuellement en réathlétisation terrain, signe d’un retour progressif vers le niveau de performance attendu. Bakola, de son côté, a rejoint le groupe et bénéficie d’une reprise encourageante. En revanche, Vaz souffre d’une lésion à la cuisse gauche qui l’éloigne des terrains pour plusieurs semaines, privant l’équipe d’un élément important. Enfin, Balerdi se trouve suspendu pour ce match, une absence qui se fera sentir compte tenu de son rôle central et de sa régularité sur le terrain. De plus, une incertitude concerne Luiz Felipe Ramos…

Le coach De Zerbi n’a pas manqué d’exprimer son inquiétude face à l’absence de Balerdi en déclarant : « C’est une absence lourde pour nous. C’est un joueur très important d’autant plus qu’il était en forme en ce moment. Il peut combler les erreurs des coéquipiers. Mais on trouvera le remplaçant demain. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à sa place comme Rongier, Cornelius, Murillo ou encore Lirola. Il faudra voir dans quel état se trouve Luiz Felipe… » Cette intervention souligne l’importance de Balerdi dans l’organisation de l’équipe, tout en affirmant la profondeur du banc marseillais, qui permettra de pallier cette suspension.

Malgré ces défis, l’OM mise sur sa cohésion et sa capacité à s’adapter pour relever le challenge face à l’AJA. L’enjeu est de taille, et chaque joueur devra redoubler d’efforts pour compenser les absences et maintenir le niveau d’exigence nécessaire pour espérer la victoire. Le prochain match s’annonce donc comme un véritable test de résilience et de solidarité pour les Phocéens.

Officiel pour Abdallah !

Le OM renforce sa stratégie de promotion des jeunes talents en signant un contrat professionnel avec Keyliane Abdallah. Ce vendredi, le club phocéen a officialisé l’engagement du jeune ailier droit âgé de 18 ans, qui s’est illustré en remportant la Coupe Gambardella en mai 2024. La direction mise sur cette nouvelle recrue pour dynamiser l’équipe et assurer un avenir prometteur. Cette décision témoigne de l’engagement du club envers l’innovation et la jeunesse, consolidant ainsi son image de pépinière de talents dans le paysage footballistique national. Les supporters espèrent voir émerger un futur champion grâce à cette politique audacieuse pour l’avenir.

