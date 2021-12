Nantes – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le Lokomotiv Moscou ce jeudi dans le cadre du dernier match d’Europa League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Lokomotiv Moscou aura lieu à 21h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Canal+Sport et W9.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Lopez, Simon

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Payet, Milik, Under, Dieng

Le 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐨𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 au complet pour la réception de Moscou en #UEL ⎮ #OMLOK 🔵⚪️ pic.twitter.com/aow5Wf0peT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 8, 2021

Les onze probables

OM :

Lopez – Saliba, Caleta-Car, Balerdi – Lirola, Kamara, Gueye, De la Fuente – Ünder, Gerson, Milik

Lokomotiv :

Khudyakov – Nenakhov, Pablo, Jedvaj, Rybus – Kerk, Petrov, Maradishvili, Kamano – Smolov, Lisakovich.

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67 394 places).

L’Arbitre de ce OM – Lokomotiv

L’arbitre désigné pour OM – Lokomotiv ce jeudi par William Collum qui officiera au centre, assisté de ses compatriotes David McGeachie et Francis Connor. Kevin Clancy sera le quatrième arbitre, alors que l’assistance vidéo sera confiée à Allard Lindhout et Rob Dieperink.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Plutôt couvert (couverture nuageuse 70%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 8°C / ressentie 2°C

– Vent : NO 28 km/h

– Taux d’humidité : 58%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM vs Lokomotiv en Europe

Victoires de l’OM : 0 Match nul : 1 Victoires du Lokomotiv : 0

Déclarations d’avant-match

«Ce sera très difficile. On joue contre une équipe qui veut gagner et nous, on doit passer. Ensuite on aura un match moins de 72h après à Strasbourg. Mais on pense que gagner jeudi peut nous donner confiance pour dimanche. Demain est une finale pour aller dans une compétition internationale. Et c’est ce qu’on veut. Donc on pense à demain et ensuite on pensera à dimanche. Dans cette ville, il y a une grande envie de gagner un titre et on veut rendre aux gens l’appui qu’ils nous donnent. On joue pour le club et pour les gens. Le chemin est difficile mais j’ai cet espoir de voir cette joie populaire, de donner aux gens ce qu’ils attendent. On ne choisit pas les compétitions qu’on peut gagner. Ce club, cette ville, ce public, ont besoin de gagner quelque chose. Il y aura la Roma, Tottenham, Vitesse. On a la responsabilité de tenter de gagner la compétition. Il faut aussi s’habituer à gagner, parce qu’après ça devient une obligation». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/12/21)

« Si tu regardes tous les matchs de notre parcours en Europa League, on a fait beaucoup de choses pour gagner, à Moscou on doit gagner 99 fois sur 100. et notre pire match ça a été à Istanbul. On veut une équipe forte et aligner la meilleure équipe possible demain. Il faut prendre la confiance. Si on gagne, on va jouer la Conference League, ça sera des matchs à jouer pour tout le monde. Il y a un objectif clair c’est jouer la Conference League. C’est difficile car on a été éliminé de l’Europa League. Mais quand tu joues des matchs comme ça, il y a des équipes fortes, tu joues pour un titre. C’est la mentalité de l’équipe ». Alvaro – source : Conférence de presse (08/12/2021)