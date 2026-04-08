Nasri, Beye, Pavard… les 3 dossiers qui agitent l’OM ce mercredi 8 avril 2026

L’actualité de l’Olympique de Marseille reste particulièrement dense en cette fin de saison. Entre un dossier extra-sportif qui fait parler, des critiques de plus en plus appuyées autour du banc et un feuilleton mercato déjà lancé, plusieurs sujets animent le quotidien du club phocéen. Voici les trois informations majeures à retenir.

Info 1 : Samir Nasri conteste fermement une dette fiscale de 5,5 millions d’euros

Ancien milieu offensif formé à l’OM, Samir Nasri se retrouve au cœur d’un litige fiscal relayé ces derniers jours. Une situation à laquelle l’ancien international français a rapidement réagi par l’intermédiaire de ses avocats.

Selon Me Jean-Noël Sanchez et Me Julien Riahi, la dette de 5,5 millions d’euros évoquée “n’existe pas”. La défense explique qu’il s’agirait d’une mauvaise interprétation de l’administration fiscale, qui aurait assimilé certains crédits bancaires à des revenus non déclarés.

À ce stade, aucune décision définitive n’a été prise. La procédure est encore en cours, et les représentants de Nasri sont actuellement en train de répondre à la proposition de rectification.

Le dossier pourrait néanmoins s’inscrire dans la durée. Une saisie conservatoire a déjà été effectuée sur certains actifs, une mesure contestée par la défense. Au cœur du débat : la question de la résidence fiscale du joueur. L’administration s’appuierait notamment sur des éléments matériels en France, tandis que les avocats affirment que Nasri vit aux Émirats arabes unis depuis plusieurs années, où il est déclaré non-résident fiscal.

Un dossier complexe donc, qui pourrait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années avant d’être définitivement tranché.

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Info 2 : Habib Beye fragilisé, les critiques montent après Monaco

Sur le plan sportif, la défaite face à Monaco (2-1) a laissé des traces. Elle a surtout relancé les interrogations autour du travail d’Habib Beye, nommé dans un contexte déjà délicat.

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Jérôme Alonzo n’a pas hésité à livrer une analyse très directe. S’il refuse de parler d’échec définitif, il estime néanmoins que le coach marseillais est actuellement “en échec” dans sa mission.

L’ancien gardien pointe plusieurs facteurs : un effectif irrégulier, un contexte instable et une pression constante autour du club. Mais il s’interroge également sur le niveau global affiché par l’équipe, évoquant même des joueurs « au niveau catastrophique » sur certains matchs.

Au-delà des performances, c’est aussi le choix initial de la direction qui est questionné. Pour Alonzo, la nomination d’Habib Beye représentait un pari risqué, notamment au regard de son expérience encore limitée au plus haut niveau.

Malgré ces critiques, tout reste ouvert sportivement. L’OM est toujours en course pour une qualification européenne, et une fin de saison réussie pourrait inverser la tendance. Mais une chose est sûre : la pression ne cesse de monter autour du banc olympien.

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Info 3 : Benjamin Pavard vers un départ quasi acté ?

Sur le front du mercato, le dossier Benjamin Pavard s’impose déjà comme l’un des sujets chauds de l’été à venir.

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, le défenseur français n’a pas totalement convaincu depuis son arrivée. Malgré un temps de jeu conséquent, ses performances sont jugées irrégulières en interne.

Du côté de l’Inter, la position est claire : le club souhaite s’en séparer rapidement afin de récupérer des liquidités. L’option d’achat, fixée à 15 millions d’euros, pourrait néanmoins être renégociée à la baisse par l’OM.

La récente prestation face à Monaco, marquée par une erreur ayant coûté un but, n’a fait que renforcer les doutes autour de son avenir. Mais malgré cela, le staff continue de lui accorder du crédit, preuve que le dossier reste encore ouvert.

Selon plusieurs sources, la tendance est toutefois négative. Recruté pour apporter expérience, solidité et leadership, le champion du monde 2018 n’a pas totalement répondu aux attentes, que ce soit sur le terrain ou dans son intégration.

Aujourd’hui, sauf retournement de situation, un départ de Benjamin Pavard semble de plus en plus probable.