Nasri défend Benatia et évoque sa loyauté, la joie des enfants lors de l’entraînement ouvert au public ! Gigot écourte sa séance d’entraînement, les 3 infos OM de ce dimanche !

OM: Nasri défend Benatia et évoque sa loyauté

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Samir Nasri a expliqué le mode de gestion de Mehdi Benatia. L’ex-milieu offensif a évoqué le besoin de loyauté du dirigeant de l’Olympique de Marseille.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Samir Nasri a pris la défense de Mehdi Benatia. L’ancien joueur de l’OM a souligné l’importance des relations humaines dans son management:« Mehdi, c’est un mec loyal. Quand j’ai fait ma méningite en 2007, il est descendu à Marseille, il était tous les jours à l’hôpital. Je n’avalais rien, j’avais perdu sept kilos, alors il me ramenait un petit Mcdo, en douce.»

« Quand Mehdi donne sa confiance, il attend la même chose de toi »

« Quand Mehdi donne sa confiance, il attend la même chose de toi, a ajouté Nasri avant de poursuivre: Il peut être dur, dire stop s’il pense qu’on lui fait à l’envers. On s’est déjà fâchés, pas pour un truc important en plus, mais on ne s’est plus parlé pendant six mois. Après, en homme entier, il sait reconnaître ses erreurs, et avancer.»

OM: la joie des enfants lors de l’entraînement ouvert au public !

L’Olympique de Marseille a ouvert une séance d’entraînement aux supporters ce matin à 11 heures. L’occasion pour les enfants de pouvoir échanger et partager un moment avec les joueurs olympiens au Vélodrome. Plus de 10 000 spectateurs, majoritairement des « minots », étaient présents, sourire aux lèvres et ravis de pouvoir rencontrer leurs « idoles ».

Entrée des joueurs de l’@OM_Officiel à l’événement « Familia Massilia », entraînement au stade Vélodrome ouvert gratuitement au public ! #TeamOM pic.twitter.com/EkUMWFl5LH — Camille Kadoum (@CKadoum) April 14, 2024

OM: Gigot écourte sa séance d’entraînement

Sous le regard admiratif de 10 000 enfants conviés au Vélodrome ce matin pour assister à l’entraînement des joueurs de l’Olympique de Marseille, Samuel Gigot n’a pu participer qu’à un échauffement léger et quelques tours de terrain en solitaire. D’après les informations de La Provence, le défenseur central a subi une nouvelle infiltration à l’épaule, ce qui l’a contraint à écourter sa séance d’entraînement.