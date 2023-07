Ndiaye encore plus proche de Marseille? Sanchez a donné sa priorité, la tactique de Marcelino… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Ndiaye encore plus proche de Marseille? Sanchez a donné sa priorité, la tactique de Marcelino…

Mercato OM : Sheffield a anticipé le départ de Ndiaye?

Annoncé proche de l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye va laisser un trou à Sheffield au poste d’attaquant. Le club anglais aurait déjà trouvé son remplaçant d’après Foot Mercato !

Sheffield travaille déjà sur le départ d’Iliman Ndiaye d’après les informations de Foot Mercato ! Le média explique ce dimanche dans un article que le club anglais est proche de s’offrir Bénie Traoré, joueur de 20 ans qui évolue en Suède à Häcken. Il devrait rejoindre Sheffield prochainement afin de prendre la place de Ndiaye qui , selon Foot Mercato, « se rapproche donc toujours plus de l’OM »

Ndiaye, ça peut être une vraie bonne pioche !

Patrick Juillard, journaliste sur Europe 1, consultant (RFI, France24, BBC…) et surtout spécialiste du football africain, a bien voulu répondre à nos questions sur Ilimane Ndiaye. « Au Sénégal il a réussi à offrir une alternative crédible dans le jeu offensif de l’équipe en l’absence de Mané, à s’intégrer vite dans cette équipe qui a quand même beaucoup de vieux briscards, une équipe rodée qui est ensemble depuis la CAN 2019 pratiquement, donc ce n’est pas évident, il faut de la personnalité, du tempérament. Et surtout il a apporté sa touche à lui. C’est un joueur créatif. Il a su prendre la mesure de ce qu’on attendait de lui, et ça c’est un signe que c’est un joueur de haut niveau car quand on a une CDM devant soi et qu’il faut prouver ce n’est pas facile. Par exemple si on prend Crépin Diatta, aussi un joueur important pour le Sénégal, c’est quand un peu plus stéréotypé, le type de joueur que les entraineurs aiment car il court beaucoup, il ne rechigne pas à défendre, n’hésite pas à tacler mais dans le jeu offensif et la construction il n’apporte pas énormément. Ndiaye a su s’imposer et apporter quelque chose de puissant dans l’équipe je trouve. C’est un « game-changer » comme on dit en Angleterre. Tout cela est prometteur donc je pense que ça peut être une vraie bonne pioche. Bien utilisé et dans un schéma bien pensé il peut apporter beaucoup à cette équipe de l’OM. »

Mercato OM : Alexis Sanchez a donné sa priorité?

D’après les informations de Sport, relayés par Redgol, un média chilien, Alexis Sanchez aurait bien donné sa priorité à une option pour son avenir : ce serait l’Olympique de Marseille !

L’Olympique de Marseille tenterait toujours d’enrôler Alexis Sanchez après une grosse première saison de la part du Chilien avec Igor Tudor. Marcelino apprécierait aussi l’attaquant et ne serait pas contre l’idée de l’avoir dans son effectif pour la saison qui arrive à l’OM.

Sanchez donne sa priorité à l’OM?

La direction continue de négocier avec l’entourage de la star chilienne mais ces dernières semaines, les contacts avec son agent aurait été difficiles, baissant l’espoir qu’il puisse porter le maillot marseillais la saison prochaine. Seulement, d’après le média Sport relayé jusqu’ au Chili, Alexis Sanchez aurait donné sa priorité !

L’Olympique de Marseille serait en effet la priorité de l’international chilien. Il aurait jeté une offre de la part de Galatasaray qui tente depuis plusieurs mois de le récupérer. A voir si cet intérêt pour les Marseillais va durer et s’il est prêt à négocier avec l’OM qui ne voudrait pas exploser son budget non plus pour récupérer le joueur.

Longoria, politique bricolage dixit Riolo

« Ce dossier Sanchez dit ce qu’est l’OM depuis quelques années et ce que fait Pablo Longoria, à savoir du bricolage, du bon mais cela reste du bricolage. Il a eu des bons joueurs mais ce sont en fait des joueurs qui sont au dessus des moyens de l’OM. On croit que le club peut avoir ces joueurs là mais en fait il ne peut pas les avoir, ou alors un an. C’est comme le type qui n’a pas les moyens pour un smoking et qui en emprunte un pour aller en soirée. Longoria a tendance à vouloir dissimuler le fait que l’OM n’a tout simplement pas d’argent. Il se débrouille plutôt bien en bricolant, parce qu’il a des réseaux, il colle des bouts, prend un mec un an puis s’aperçoit qu’il ne peut pas le payer deux ans. Je ne pense pas que c’est Sanchez qui fait lambiner, je pense que c’est l’OM qui ne peut pas lui donner ce qu’il veut. Ils ne veulent pas passer pour le club qui ne peut pas se payer Alexis Sanchez. Je ne suis pas sur que le club puisse le garder aux conditions de cette année et comme il a été bons et c’est probablement un des meilleurs joueurs de l’OM des dix dernières années, à part si personne ne lui propose rien, ce qui parait peu probable, je ne vois pas comment ils vont le garder. »

OM : « On est plus dans le tiki taka » avec Marcelino »

Après avoir affronté l’Olympique de Marseille en match amical ce samedi, Frédéric Bompard, le coach de Nîmes s’est exprimé dans un entretien accordé à La Provence.

Marcelino est devenu le nouveau coach de l’Olympique de Marseille. Le coach espagnol propose un jeu totalement différent de ce que faisait Igor Tudor. L’Espagnol était sur le banc pour son premier match ce samedi face à Nîmes.

Une victoire sur le score de 2-0 face aux Crocos qui avaient fait le déplacement à la Commanderie. La Provence a donc questionné Frédéric Bompard, actuel entraîneur du Nîmes Olympique pour avoir des indications sur le jeu proposé par Marcelino.

Le jeu est différent de celui de la saison dernière. L’an dernier, ça pressait très haut. Même s’ils sont quand même allés nous chercher, ils sont venus nous presser. Certains joueurs ont encore ce genre d’automatismes. Il y a peut-être un peu moins de jeu vers l’avant, beaucoup plus de jeu entre les lignes. On est plus dans le « tiki taka » que ça ne l’était la saison dernière. Avec Tudor, c’était beaucoup plus du jeu vers l’avant à la récupération, du football direct. C’est ce qui change un peu. Après, ça reste qu’un match, il va falloir attendre encore un peu »

La tâche est encore plus compliquée quand un nouveau coach, comme Marcelino, arrive avec des idées affirmées sur le jeu — Baup

Ce lundi dans les colonnes de La Provence, l’ancien coach Elie Baup s’est exprimé sur la pré-saison et l’année qui attend le nouvel entraîneur espagnol. Il l’a prévenu que cela n’allait pas être de tout repos !

« Tout est une question de temps… et dans ce type de période, tu n’en as pas. Tu dois créer le meilleur équilibre entre travail tactique et physique, tout en sachant que dans ces timings aucun des deux ne sera optimal. Et quand la compétition démarre, tu passes ton temps à faire de la récup’ car les matches s’enchaînent tous les trois jours, explique l’ancien coach de l’OM à La Provence. La tâche est encore plus compliquée quand un nouveau coach, comme Marcelino, arrive avec des idées affirmées sur le jeu. Il ne pourra pas entrer dans les détails de sa méthode. Un coach a besoin d’au moins deux mois pour insuffler toutes les bases de sa philosophie. Dans l’immédiat, il devrait se concentrer sur le marquage en zone, le pressing, la hauteur de la ligne défensive, tout ce qui fait la récupération. Ce sont des repères qui sont facilement assimilables. Là où c’est plus délicat, c’est quand on a le ballon, dans la transition offensive. Encore plus quand tu veux attaquer vite l’espace, que tu dois être bien coordonné et avoir des automatismes en répétant sans cesse les circuits de passes. Ça demande évidemment beaucoup plus de temps. Ça portera ses fruits, plus tard dans la saison. À l’époque, avec Christophe Manouvrier, on avait accéléré le processus. Les garçons avaient beaucoup souffert, mais ils étaient tout de suite dans le bain quand la compétition a commencé. Ces joutes européennes nous avaient permis d’être prêts plus tôt que nos concurrents en Ligue1. On a enchaîné d’entrée six victoires, on carburait alors que les autres étaient au diesel. Après… on a fini par le payer.