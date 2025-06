Ndicka, Bakayoko, Igamane… Les 3 grosses infos mercato OM de la semaine !

Alors que le mercato a ouvert ses portes depuis le 1er juin, Football Club Marseille te propose de revenir sur les trois plus grosses rumeurs transfert de la semaine du 23 au 28 juin 2025 !

Mercato OM : Ndicka intéressé ! la Roma fixe ses conditions

Annoncé dans un possible échange avec Ismaël Koné, Evan Ndicka intéresse bien l’Olympique de Marseille. Mais les positions entre les deux clubs semblent loin d’un accord, notamment en raison des exigences élevées de l’AS Roma.

Ce mercredi soir, la presse italienne évoquait un possible échange entre Ismaël Koné (OM) et Evan Ndicka (AS Roma), suscitant de vives réactions du côté de Marseille. Mais selon les informations de Foot Mercato, cet échange ne serait pas d’actualité.

Des sources proches du club romain confirment toutefois que l’OM a bel et bien manifesté un intérêt pour le défenseur ivoirien, sous contrat jusqu’en 2028. Selon les informations de Foot Mercato, Ndicka ne serait pas insensible à cet intérêt et reste à l’écoute de toutes les options cet été.

L’AS ROMA réclame25 Millions d’euros

Cependant, selon le journaliste italien Alfredo Pedullà, la Roma n’est absolument pas ouverte à un échange. Le club de la capitale attend une indemnité de transfert de 25 millions d’euros, bonus compris, pour envisager de se séparer de son défenseur central de 25 ans.

Côté marseillais, on dément pour l’instant toute approche formelle, mais la piste reste vivante. Evan Ndicka, auteur de 51 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (1 but, 2 passes), représenterait un renfort de taille pour l’arrière-garde de Roberto De Zerbi.

Reste à savoir si l’OM est prêt à s’aligner sur les exigences financières de la Roma pour aller plus loin dans ce dossier.

Mercato ex OM : Exfiltré par Marseille au bout de six mois, il pourrait succéder à un serial buteur européen !

Mercato OM : Johan Bakayoko, une piste froide ?

Alors que l’OM continue de chercher des attaquants capables de renforcer le secteur offensif de l’équipe, le club avait pris des renseignements pour Johan Bakayoko. Mais entre la concurrence et le positionnement du joueur du PSV, l’OM pourrait finalement passer son chemin.

Longoria et Benatia vont avoir encore du travail dans les mois à venir pour recruter des joueurs d’exceptions à l’OM. Alors que la piste Medina reste toujours très active mais peine à avancer, la question du remplacement de Luis Henrique sur l’aile gauche est également un des dossiers chauds de cet été. Noa Lang, un temps piste, semble désormais se diriger du côté de Naples, champion d’Italie en titre.

Mais récemment, c’est une autre rumeur autour d’un joueur du PSV également qui a pris de l’ampleur. En effet, l’OM observerait Johan Bakayoko, l’ailier droit belge, qui devrait être vendu cet été. Arrivant en fin de contrat lors de l’année prochaine, le club du PSV, conscient que le joueur ne prolongera pas, chercherait donc à le vendre dès cet été. Une opportunité que l’OM a regardée avec intérêt mais qui ne devrait finalement aboutir à rien.

Un problème d’équilibre dans l’effectif ?

En effet, le talentueux joueur de 22 ans, ne rentrerait finalement pas dans les cordes de l’OM pour plusieurs raisons. La première est qu’en dépit du prix du transfert, qui aurait pu être avantageux en raison de la situation contractuelle du joueur, la concurrence risque d’être forte. Et plusieurs clubs anglais s’intéresseraient au joueur Belge, qui possède une fiscalité bien plus importante et pourraient donc doubler l’OM en proposant un meilleur contrat.

Selon Sacha Tavolieri, “L’Olympique de Marseille a eu un temps de l’intérêt pour Johan Bakayoko, mais ce dossier n’est actuellement pas un dossier chaud sur la Canebière.”

Johan Bakayoko, dossier froid ?

🔵⚪️ Infos #OM :

🇧🇪 L’Olympique de Marseille a eu un temps de l’intérêt pour Johan Bakayoko, mais ce dossier n’est actuellement pas un dossier chaud sur la Canebière. #mercato #PSV #DiablesRouges pic.twitter.com/BOWUTUT9Dr — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 24, 2025

De plus, le joueur évolue en tant qu’ailier droit, le même poste qu’occupe actuellement Greenwood, titulaire intransférable et indéboulonnable. Un problème majeur car l’OM ne pourrait pas mettre un des deux ailiers sur le banc, et un repositionnement semble également compliqué. Longoria et Benatia devraient donc abandonner la piste pour se concentrer sur d’autres dossiers plus réalisables et abordables.

Mercato OM : RMC confirme pour Igamane !

Suivi par le LOSC qui a officiellement fait une offre, Hamza Igamane et les Rangers auraient été approchés par un autre club français? RMC confirme les informations du journaliste Hakim Zhouri, l’OM est bien dans le coup. Fabrice Hawkins explique que “L’ Olympique de Marseille et le LOSC veulent l’attaquant Hamza Igamane. L’international marocain a déjà un accord contractuel de 3 ans avec Lille. Les Dogues vont formuler une première offre aux Glasgow Rangers”

🚨🇲🇦 L’ Olympique de Marseille et le LOSC veulent l’attaquant Hamza Igamane

❗️L’international marocain a déjà un accord contractuel de 3 ans avec Lille.

🔹 Les Dogues vont formuler une première offre aux Glasgow Rangers 🚨Dans le même temps le LOSC négocie l’arrivée d’Olivier… pic.twitter.com/CgN0gkAd4T — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 26, 2025

Une piste se concrétise en attaque ? L’OM a passé son début de mercato à se focaliser sur deux postes clés pour renforcer son effectif : la défense central et le buteur. Ayant toujours l’envie de signer un attaquant remplaçant afin de le faire rentrer dans la rotation avec Amine Gouiri, l’OM a identifié plusieurs profils capables de prendre le rôle de l’Algérien. Avec de nombreux matchs à venir la saison prochaine, le club se devra de pouvoir compter sur ses remplaçants.

Un rôle qui sera déterminant pour la lutte dans chaque compétition, alors que l’OM manquait de solution à ce poste, après la blessure de Moumbagna. Et récemment, le club avait réactivé une ancienne piste écossaise pour rentrer dans son effectif. Il s’agit en effet d’Hamza Igamane, un buteur de 22 ans très apprécié par les dirigeants de l’OM. Et l’OM aurait déjà potentiellement fait une première offre pour le joueur.

Hamza Igamane vers l’OM ?

🚨EXCL: 🔵🇲🇦 #ScottishPremiership | 💰 Lille a formulé une offre orale au Glasgow Rangers pour Hamza Igamane 📅 L’attaquant marocain a eu un meeting positif aujourd’hui avec les Dogues ❗️ Un autre club français a envoyé une proposition aux Rangers 👀 Dossier pas lié à celui… pic.twitter.com/Rvha5RK6AM — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 25, 2025

En effet, d’après des informations de Santi, journaliste pour Footmercato, Hamza Igamane serait également suivi par le LOSC qui a déjà fait une première offre oral aux Rangers. De quoi mettre la pression aux autres clubs intéressés, alors que Lille voit dans le Marocain le possible remplaçant de Jonathan David. Cependant, le journaliste précisé également qu’un autre club français aurait également envoyé une proposition au club écossais.

Si l’identité de ce club français n’a pas encore été révélée, ce club est bien l’OM selon le journaliste Hakim Zhouri. Désireux de ne pas se faire prendre à contre-pied dans ses dossiers, les olympiens auraient pu passer à l’attaque afin de ne pas laisser le LOSC leur couper l’herbe sous le pied. Un dossier qui s’annonce tout de fois compliqué alors que le jeune Marocain possède une côte solide et pourrait rapidement faire son choix.