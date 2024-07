Nketiah gros doute? Locatelli ça se confirme ! Un remplaçant à Clauss? Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine. Ce dimanche au programme : Nketiah gros doute? Locatelli ça se confirme ! Un remplaçant à Clauss?

Mercato : Lille vise un « lofteur » de l’OM !

L’Olympique de Marseille a décidé de remodeler en profondeur son effectif avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. De nombreux joueurs ont été priés de se trouver un nouveau challenge et ont été écartés dès le début de la préparation estivale. Lille s’intéresse à l’un d’entre-eux.

L’OM a décidé d’écarter plusieurs joueurs sur lesquels Roberto De Zerbi ne compte pas.

Le président de l’OM Pablo Longoria s’est récemment exprimé sur ce sujet en conférence de presse : « La position du club est claire, et elle est partagée avec mes équipes sportives, le propriétaire et les entraîneurs. Tous les joueurs, dès le premier jour, même avant le début de la préparation, connaissent exactement leur situation. Certains joueurs ne sont pas envisagés sur le long terme. Les décisions concernant les fins de contrat, les conditions techniques, le comportement passé et la mentalité sont prises en compte. Je suis sincère et je le dis franchement : nous avons désormais une vision très claire, avec des règles et une discipline bien établies. Pour y parvenir, nous devons recommencer pratiquement de zéro afin d’éviter les erreurs du passé. La position du club est très ferme à ce sujet. »

Dès les premiers jours de la préparation estivale, Pau Lopez, Samuel Gigot, Jordan Veretout, Jordan Amavi et Chancel Mbemba ont ainsi été mis à l’écart. Jonathan Clauss, et Konrad de la Fuente faisaient également partie des indésirables, mais ont déjà été exfiltrés. Ismaïla Sarr est lui aussi sur le point de s’engager avec Crystal Palace pour près de 15 millions.

Gigot visé par le LOSC

Selon les informations du journal l’Equipe ce samedi, le LOSC aurait ciblé Samuel Gigot (30 ans) pour renforcer son secteur défensif. Le quotidien sportif indique que le défenseur central de l’OM serait sensible au challenge nordiste. Il s’agirait en effet d’une belle porte de sortie pour le natif d’Avignon

Mercato OM : Gros doute concernant Nketiah ?

Si l’Equipe expliquait que l’OM avançait sur l’arrivée d’Eddie Nketiah, le montant demandé par Arsenal semble bien loin de ce que le club olympien peut proposer. Un deuxième offre de Longoria reste hypothétique…

S’exprimant sur Sky Sports vendredi, le journaliste Dharmesh Sheth a fait le point concernant le dossier Nketiah. « Il est lié à un transfert à Marseille, cependant, il y a un grand écart d’évaluation entre ce qu’Arsenal veut pour Eddie Nketiah et ce qu’Arsenal est prêt à payer. N’oubliez pas que Marseille est entraîné par Roberto de Zerbi et a déjà fait quelques recrutements en Premier League ce mercato. Maintenant, nous attendons juste de voir si Marseille va se concentrer sur d’autres cibles ou revenir à Arsenal avec une offre améliorée, ce qui pourrait faire tourner les têtes d’Arsenal en ce qui concerne Nketiah. Il a joué en présaison jusqu’à présent, donc en ce qui concerne Arsenal, il reste un joueur d’Arsenal jusqu’à ce qu’ils reçoivent une offre adaptée à la fois au joueur et à eux. On estime qu’Arsenal valorise Nketiah autour de 50 millions de livres sterling , mais il serait surprenant de voir Marseille payer une telle somme. » Alexis Sanchez sera-t-il l’heureux élu ?

Surprenant de voir Marseille payer une telle somme pour Nketiah (60M€)

Eddie Nketiah to Marseille? Reiss Nelson to part ways with Arsenal? 🔀🔴@skysports_sheth with the latest ⬇️ pic.twitter.com/ApjmBBonY0 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 26, 2024

Le média HITC explique qu’Eddie Nketiah a accepté des conditions salariales proposées par l’OM. Mais le média précise qu’aucun accord n’existe avec le club marseillais et pour cause le club anglais demande beaucoup et n’est pas pressé de vendre son attaquant. « Arsenal a fixé un prix demandé de 50 millions de livres sterling pour Nketiah (soir quasiment 60M€) en raison de l’intérêt de l’équipe française de l’Olympique de Marseille. Des sources ont indiqué à HITC que Nketiah avait désormais trouvé un accord de principe avec Marseille pour un transfert estival. Les deux clubs continuent désormais de négocier un montant approprié. » Arsenal veut vendre son attaquant plus cher que Balogun parti pour Monaco l’été dernier pour 30M€ !

Arsenal veut 60M€ pour Nketiah ?

Marseille have agreed personal terms with Arsenal striker Eddie Nketiah – the two club’s are now talking terms.https://t.co/G9VNqiVn5C — Graeme Bailey (@GraemeBailey) July 23, 2024

Le mercato de l‘Olympique de Marseille prend une toute autre dimension ! Ce lundi soir après l’officialisation de l’arrivée de Pierre-Emile Hojbjerg, le club continuerait son rush final et foncerait sur Eddie Nketiah d’après les informations de L’Equipe. Le jeune attaquant anglais pourrait être le cinquième renfort de Roberto De Zerbi.

L’OM avance sur l’arrivée de l’attaquant anglais Eddie Nketiah Le club marseillais, qui s’apprête à changer 80 % de son 11 de départ sur cette fenêtre estivale, continue de s’activer sur tous les fronts https://t.co/YG4iEBE2TD pic.twitter.com/17ZvcnKZcI — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 22, 2024

Première Offre refusée par l’OM pour Sarr !

L’OM avance aussi sur les départs en attaque ! En effet, selon Fabrizio Romano, « Crystal Palace veut Ismaïla Sarr, des discussions sont en cours mais l’Olympique de Marseille a rejeté sa proposition d’ouverture. Les négociations sont toujours en cours entre les clubs, Sarr souhaitant un retour en Premier League, mais une nouvelle proposition est nécessaire pour y parvenir. » L’international sénégalais de 26 ans dispose d’un confortable salaire avec l’OM et d’un contrat jusqu’en 2028.

🚨🔴🔵 Crystal Palace want Ismaïla Sarr, talks taking place but Olympique Marseille have rejected their opening proposal. Negotiations still ongoing between the clubs with Sarr keen on Premier League return, but new proposal needed to get it done. pic.twitter.com/4aupBD833z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2024

L’attaque de l’OM devrait être bien différente de celle connue cette saison. Avec l’arrivée de Greenwood et le départ d’Aubameyang, les cartes devraient être redistribuées. Arrivé il y a un an, Ismaïla Sarr est poussé vers la sortie alors que le club ne compte plus sur lui. Peu convaincant cette saison par ses performances, l’ailier droit pourrait faire un retour en Angleterre alors qu’un club de Premier League serait intéressé par lui.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇸🇳 #Ligue1 | 💰 Crystal Palace a formulé une première proposition contractuelle à Ismaïla Sarr. Négos en cours pour tenter de trouver un accord. Sarr est emballé par un retour en 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🗣 Des premiers échanges ont également eu lieu entre l’OM et le club anglais… pic.twitter.com/VCzr3wAvLm — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 19, 2024

En effet, d’après le journaliste Santi Aouna, l’ailier sénégalais serait suivi de près par Crystal Palace. Le club aurait formulé une première proposition contractuelle à Ismaïla Sarr, qui est emballé par un retour dans le pays qu’il a quitté l’été dernier. Des négociations sont en cours afin de trouver un chemin d’entente. Des premiers échanges ont également eu lieu avec l’OM qui ne retiendra pas son joueur.

Mercato OM : ça se confirme pour Locatelli !

L’OM a officialisé la venue de son nouveau milieu de terrain : Pierre Emile Højbjerg. Un profil défensif au milieu de terrain qui donne notamment une indication sur les intentions des dirigeants concernant Locatelli. Thiago Motta aurait également indiqué à son joueur qu’il compterait sur lui pour la saison prochaine.

L’OM est en pleine période de préparation alors que son mercato continue en parallèle. Afin de reconstruire un effectif à la fois de qualité et adapté au système de jeu de De Zerbi, le club a multiplié les pistes ces dernières semaines. Réservant au passage quelques transferts surprises comme celui de Pierre Emile Højbjerg, un milieu au profil défensif.

Locatelli devrait rester à la Juventus ?

Cela devrait donc mettre fin aux rumeurs concernant Locatelli, le milieu de la Juventus. Pisté par Longoria et voulu par de nombreux supporters, l’option italienne se serait très largement refroidit. En parallèle du transfert d’Højbjerg, footmercato nous apprend que Thiago Motta, le nouvel entraîneur de la Juventus, aurait parlé à son joueur afin de lui indiquer qu’il compterait sur lui la saison prochaine.

🔹Thiago Motta a tenu à rassurer Manuel Locatelli 🇮🇹, suivi par l’OM, sur son futur statut dans la rotation de la Juventus. Le milieu de terrain souhaitait des garanties sur son temps de jeu. (@footmercato)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/3xWZnIvWis — MercatOM (@Mercat_OM) July 24, 2024

Un problème de temps de jeu

En effet, l’ancien milieu de Paris désormais entraîneur a tenu à clarifier la situation autour de la place qu’aurait Locatelli dans la rotation de la Juventus. Le joueur souhaitait surtout être rassuré quant à son temps de jeu la saison prochaine et souhaitait des garantis. Une piste qui semble donc bien refroidit alors que d’autres arrivées et départs devraient encore avoir lieu dans la cité phocéenne.

Mercato : L’OM accélère et fait une offre pour un international français ! (pour remplacer Clauss)

Le mercato de l’OM s’emballe depuis quelques jours. Le club marseillais vient tout juste d’officialiser le départ de Jonathan Clauss et aurait déjà trouvé son successeur.

Après avoir enregistré quatre arrivées (Brassier, Koné, Greenwood, Højbjerg), le club olympien veut encore renforcer l’équipe de De Zerbi. Le club marseillais vient d’officialiser le départ de l’international français Jonathan Clauss (13 sélections, 2 buts) vers l’OGC Nice pour 5 millions d’euros bonus compris. Selon les informations du Parisien des discussions ont été entamées pour faire venir un nouveau latéral droit, Kiliann Sildillia, 22 ans.

Ce dernier dispute actuellement les Jeux olympiques avec l’équipe de France de Thierry Henry. Une première offre a même déjà été envoyée à Fribourg où son contrat se termine en juin 2026.

Son profil a déjà été validé par l’entraîneur Roberto De Zerbi. Le joueur aurait été convaincu par le projet marseillais et souhaiterait donc rejoindre l’OM. Reste à savoir si Fribourg acceptera l’offre olympienne dont le montant n’a pas encore filtré.