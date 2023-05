Nombreux départs, retours, premières pistes… le mercato estival de l’OM s’annonce agité !

Alors que l’avenir d’Igor Tudor semble s’inscrire à Marseille, le mercato estival olympien devrait être une nouvelle fois agité. Plusieurs joueurs en prêt vont quitter le club et donc un recrutement important devrait intervenir surtout en cas de qualification directe en Ligue des Champions.

L’OM dispose de plusieurs joueurs prêté dans son effectif. Si Amine Harit et Ruslan Maninovskyi vont être définitivement transféré, cela ne va pas être le cas de Bailly, Blanco, Tavares et Kaboré. Cependant, le latéral prêté par City avec une option d’achat évalué à 20M€ pourrait être au centre de négociations. En plus de ces départs, Milik devrait rester à la Juve, tout comme Luis Suarez à Alméria. Strootman et Radonjic ne seront plus sous contrat avec le club olympien… Guendouzi et Balerdi seraient sur le marché et ne seront pas retenus en cas de belle offre. Quid de Pape Gueye qui pourrait être définitivement transféré au FC Séville… Enfin, Alexis Sanchez dispose d’une année en option mais devra trouver un accord avec l’OM, Kolasinac sera lui en fin de contrat et n’a à ce jour pas trouvé d’accord autour d’une prolongation de 2 ans.

Une dizaine de départs, 5 retours de prêts, combien de recrues ?

🔵 LES PRÊTÉS BIENTÔT LOIN DE L’OM ? 👉 Selon @lequipe, l’OM ne devrait pas conserver les 4 joueurs prêtés : 🔹️ Éric Bailly 🇨🇮 : Le club ne souhaite pas lever son OA de 7M€. Le joueur ne se fait aucune illusion sur son avenir à l’OM !#TeamOM | #MercatOM 1/4 pic.twitter.com/R5OKYmq4oe — INFO.OM_13 (@infoom_13) April 21, 2023

Au rayon des arrivées, il faut commencer par les retours. Konrad, Lirola, Ben Seghir, Touré et Amavi seront de retour avec des prêts plus ou moins concluants. Cela sera aussi le cas pour Luis Henrique mais en décembre. Jonathan Clauss devrait être revalorisé et devrait donc être toujours un joueur olympien la saison prochaine. Les premières pistes de recrutement ont été évoquées. Le nom de l’international Wilfried Zaha a été confirmé, le joueur sera libre et serait la priorité de Pablo Longoria. Ludovic Blas qui n’aura plus qu’un an de contrat avec le FC Nantes devrait être sur le marché, son nom est associé à l’OM. Nice est également présent sur ce dossier. Autre nom évoqué dans le secteur offensif, celui de Jonathan Bamba, qui sera libre cet été. Cependant, la priorité de l’OM est le recrutement d’un défenseur central, mais aussi de pistons !

Florent Germain, le correspondant de RMC à Marseille, avait expliqué les trois grands axes définis par Pablo Lognoria : « 1: Répondre plus globalement au style Tudor. 2 : Monter en gamme techniquement. 3 : Avoir le caractère, les épaules larges pour tenir au Vélodrome ».